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Столичные власти отклонили треть заявок на долевое строительство

6 июля 2018 г. 528
Фото: © shutterstock.com

В первом полугодии власти Москвы отклонили порядка трети заявок на получение заключения о соответствии требования закона о долевом строительстве.

С начала текущего года в Москомстройинвест поступило 243 соответствующих заявления, но положительное решение было принято лишь по 119 заявка. По 71 заявлению отказали в выдаче заключения, по 18 – отказали в приеме документов, говорится в сообщении ведомства.  Остальные заявки находятся на рассмотрении.

Основная причина отказов – ошибки в заполнении проектной декларации.

С 1 января 2017 года все застройщики, привлекающие средства граждан, должны получить ЗОС – без этого Росреестр не будет регистрировать договоры долевого участия.

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