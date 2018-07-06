Столичные власти отклонили треть заявок на долевое строительство

В первом полугодии власти Москвы отклонили порядка трети заявок на получение заключения о соответствии требования закона о долевом строительстве.

С начала текущего года в Москомстройинвест поступило 243 соответствующих заявления, но положительное решение было принято лишь по 119 заявка. По 71 заявлению отказали в выдаче заключения, по 18 – отказали в приеме документов, говорится в сообщении ведомства. Остальные заявки находятся на рассмотрении.

Основная причина отказов – ошибки в заполнении проектной декларации.

С 1 января 2017 года все застройщики, привлекающие средства граждан, должны получить ЗОС – без этого Росреестр не будет регистрировать договоры долевого участия.