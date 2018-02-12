Столичные застройщики начинают гонку за деньгами дольщиков

В преддверии ужесточения правил привлечения средств дольщиков столичные строители спешат запустить новые проекты. Активнее всего предложение растет в бизнес-классе, поскольку рентабельность строительства там выше.

Несмотря на значительное превышение предложения над спросом, по итогам января на столичный рынок вышло сразу несколько новых проектов.

Пока наибольшую активность застройщики проявляют в бизнес-классе. В январе в этом секторе открылись продажи сразу в трех новых ЖК - ЖК Filicity ("Фили Сити") от MR Group, ЖК "Небо" на Мичуринском проспекте от Capital Group и АФК "Система" и ЖК Freedom от "Донстроя".

По оценкам специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, общий объем квартир в этих трех проектах составляет более 130 тыс. кв м.

Впрочем, это несколько более слабая динамика, чем была год назад. В прошлом январе первичное предложение в бизнес-классе пополнилось восьмью новыми жилыми комплексами и еще в 5 проектах началась продажа квартир в новых очередях и корпусах.

Комфорт-класс пока отстает. Пока этот сектор не пополнился ни одним новом объектом, но в четырех проектах начались продажи в новых корпусах.

К февралю 2018 года количество проектов относительно конца 2017-го снизилось на 6% до 78 штук, число корпусов уменьшилось на 3% до 281, а объем квартир на экспозиции сократился до 20,8 тыс. лотов, посчитали в "БЕСТ-Новострой". Это на 3% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Основу экспозиции здесь по-прежнему составляет комфорт-класс, на долю которого приходится более 80% квартир.

Большая часть лотов сосредоточена всего в четырех локациях – в Южном, Северо-Восточном, Западном и Юго-Восточном округах столицы. Именно последний удерживает лидерство по объемам строительства. Это достигается благодаря тому, что там реализуется сразу три крупных проекта массовой застройки - ЖК SREDA, "Кварталы 21/19" и "Некрасовка".

В целом, в этом году предложение в бизнес-классе будет расти быстрее, чем в секторе массового жилья, считает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Массовый сегмент продается быстрее за счет более низкого порога входа для покупателя, однако доходность в бизнес-классе может оказаться почти в два раза выше, поэтому компаниям выгоднее реализовывать именно такие проекты, в особенности, если локация обладает хорошим потенциалом развития", - поясняет эксперт.

Опрошенные эксперты считают, что сейчас рынок находится на пороге новой волны строительного бума, пиком которого станет конец первого полугодия. До 30 июня будет действовать сложившийся несколько лет порядок привлечения средств дольщиков, а уже 1 июля на рынке начнут действовать новые правила. Цель изменений – повысить прозрачность управления средствами дольщиков и снизить вероятность появления новых долгостроев.

"Мы ожидаем выхода на рынок Москвы рекордного количества новых комплексов в первой половине года. Предположительно старт продаж будет дан не менее 30 комплексам, для сравнения за весь 2017 год на рынок столицы вышло 53 новых проекта", - прогнозирует руководитель по работе с ключевыми партнёрами Est-a-Tet Роман Родионцев.

По его словам, девелоперы, чьи проекты находятся на финишной стадии разработки, форсируют темпы вывода их на рынок, а те, у кого проекты далеки от завершающей стадии, скорее займут выжидательную позицию.

Отметим, в начале февраля Москомстройинвест сообщил, что дал разрешение на открытие продаж уже в 10 новых проектах. Во всех случаях выданы заключения о соответствии (ЗОС) требованиям 214 ФЗ, регулирующего работу со средствами дольщиков.

"Заключения получили в большинстве своем те застройщики, которые успели подать документы на рассмотрение в конце 2017 года", - уточнял глава комитета Константин Тимофеев.

Среди застройщиков, получивших в январе заключения о начале строительства оказались "Красный Октябрь - Рассказовка" (Sezar Group), "ПрометейСити" (ГК ПИК). Первый намерен построить два жилых корпуса (№5 и №8) в ЖК "Рассказово". Второй планирует возведение двух жилых корпусов в рамках проекта ЖК "Жемчужина Зеленограда". Также одобрение получил проект ЖК "Береговой" от "Главстроя".

В целом, по словам главы Москомстройинвеста, в январе девелоперы уже подали 22 заявки на получение права привлекать средства дольщиков. Комитет предварительно отказал лишь трем из них из-за некачественного заполнения проектной декларации.

Для сравнения, всего в прошлом году ведомство выдало 152 одобрения. Причем, первые заявки от застройщиков на получение ЗОС были получены лишь в феврале.

В целом объем предложения жилой недвижимости в этом году в Москве вырастет примерно на 6 млн кв. м.