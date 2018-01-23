Столичные застройщики в прошлом году зарабатывали по миллиону долларов в час

В прошлом году московские девелоперы заработали на продаже квартир в новостройках рекордные 553 млрд. рублей. Эксперты допускают, что этот год может стать еще более результативным и выручка строителей увеличился еще на 15-20%

Суммарная выручка московских застройщиков от регистрации договоров долевого участия (ДДУ) с физическими лицами в прошлом году выросла на четверть до 553 млрд. рублей. Это примерно соответствует 1,5 млрд рублей в день. В 2016 году общие доходы девелоперов по ДДУ составляли 443 млрд. рублей, подсчитали аналитики ЦИАН.

Всего за год, по оценкам экспертов компании, в столичном регионе было зарегистрировано более 60 тыс. ДДУ.

Это соответствует средней стоимости реализованной квартиры в Москве в 9,2 млн. рублей, уточняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. При этом средняя цена лота в активном предложении на январь 2018 года - 11,8 млн. рублей.

"Наличие разрыва между средней ценой "в экспозиции" и ценами сделок - естественно для любого рынка (более дешевые лоты почти всегда продаются быстрее), но величина этого спреда (более 20%) свидетельствует о том, что до полноценного выхода их кризиса еще далеко", - отмечает Алексей Попов.

Эксперты отмечают неравномерное распределение спроса. Высокие темпы продаж сконцентрированы в наиболее доступных ЖК и корпусах, а также хорошую динамику демонстрирует премиум-сегмент. В тоже время, в большом количестве объектов второго эшелона продажи сильно отстают от темпов, заложенных в их финансовые модели.

ТРИ ПРИЧИНЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ

В целом увеличение выручки застройщиков аналитики объясняют несколькими факторами. Во-первых, до рекордного уровня увеличилось число сделок по ДДУ. По данным столичного управления Росреестра, в 2017 году было зарегистрировано 54,2 тыс. ДДУ, это на 52% выше показателей 2016 года.

Активность покупателей стимулирует снижение ипотечных ставок. По словам коммерческого директора Capital Group Петра Исаева, в кредит сейчас приобретается до 70% жилья комфорт-класса и около 20% в премиум-сегменте.

Влияние на количество и стоимость сделок также оказали реализация отложенного спроса, который частично сформировался в 2016 году, и привлекательные маркетинговые предложения застройщиков в разных проектах, добавляет он.

Второй значимый фактор, стимулирующий рост рынка, это активизация именно премиум-сегмента. Число сделок с оценочной ценой "квадрата" выше 400 тыс. рублей выросло с 657 лотов в 2016 году до 749 лотов в 2017 году, отмечают в ЦИАН.

Третий сильный катализатор для рынка - переток спроса из Московской области в Москву на фоне сокращения разницы в цене квадратного метра.

"Те, кто раньше обдумывали покупку квартиры только в Подмосковье, теперь могут приобрести жилье той же ценовой категории уже в границах Новой Москвы, или в некоторых случаях и в черте "старой" Москвы. Московские девелоперы несколько сменили стратегию: берут не ценой, а количеством. Все вышеуказанное является признаками того, что у нас сформировался рынок потребителя", - говорит генеральный директор РАСК Николая Алексеенко.

ТРУДНОДОСТИЖИМЫЙ РЕКОРД

Эксперты ожидают, что позитивный тренд по числу регистраций и динамике выручки сохраниться и в 2018 году. Однако темпы роста доходов девелоперов снизятся, отмечают в аналитическом центре ЦИАН.

"При отсутствии внешних макроэкономических шоков число сделок на рынке новостроек и объем выручки на нем может продемонстрировать 15-20% рост в 2018 году", - полагает он.

Сохранения темпов, которые были отмечены в 2017 году, в этом году маловероятно, так как значительная часть факторов роста "отыграна", соглашается независимый эксперт по недвижимости Вячеслав Строкань. Для продолжения значительного роста необходим рост доходов населения, который в ближайшее время маловероятен.

Есть вероятность, что роста доходов может и не быть, так как у многих компаний стоит задача не выйти в убыток, считает аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Мартьянова Александра.

"Застройщикам достаточно затруднительно распродать все, что уже было даже сдано в эксплуатацию, а строить дальше необходимо, так как доверие покупателей и решение купить квартиру у какого-либо конкретного застройщика принимается с ориентировкой на фактор своевременной сдачи объектов", - полагает аналитик.

Любые задержки в строительстве будут сигналом для клиентов о наличии проблем у компании, отмечает она. По ее мнению, те застройщики, которые смогут зафиксировать прибыль, это, скорее всего, те компании, у которых портфель проектов оптимально сбалансирован по критериям "количество-качество" относительно как самого строительства, так и инфраструктуры.

Николай Алексеенко настроен более оптимистично и считает, что столичным застройщикам по силам сохранить высокую планку 2017 года. На это, по его мнению, повлияют дальнейшее снижение ипотечных ставок и большой объем предложения.

По мнению коммерческого директора компании Capital Group, в этом году сохранятся тенденции прошедшего года с точки зрения покупательской активности сохранятся.

"Очевидно, что в любом случае рынок продолжит развиваться в сторону покупателя, которому уже в текущем периоде доступны максимально низкие за последние 5-6 лет условия по ипотечному кредитованию и выбор качественного жилья в различных классах недвижимости", - заключает он.