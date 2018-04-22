Страна северного счастья: что купить в Финляндии с бюджетом московской двушки

Пожалуй, главное определение финского рынка недвижимости – умеренность и стабильность. Здесь все умеренно - рост цен, арендные ставки, количество туристов и преференции. Поэтому если вы хотите заработать на спекуляциях с недвижимостью, то вам скорее не по финскому адресу.

Зато в Финляндии, она же Суоми, одна из самых стабильных экономик, экологические чистые продукты (финны фанаты всего натурального) и высокий уровень жизни. Поэтому Суоми можно рассматривать как страну для сохранения своего капитала, инвестирую в недвижимости. Еще один аргумент в пользу покупки местной недвижимости - Финляндия входит в пятерку самых счастливых стран мира; да и до России недалеко – всегда есть шанс вернуться назад.

ДАЕШЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

Рынок недвижимости Финляндии часто сравнивают с немецким. И на это есть объективные причины. Во-первых, Финляндия считается одной из экономически развитых стран ЕС - здесь высокий уровень жизни, благоприятный климат для бизнеса и стабильный экономический рост – в прошлом году финская экономика прибавила 3,8%.

Во-вторых, цены на недвижимость здесь не растут невероятными темпами, как, например, на Средиземноморском побережье, но и никогда не падали так стремительно, как там. Даже во времена кризиса финские цены не дрогнули – снижение было минимальным, в районе 5%. В целом, в последнее десятилетие рост стоимости недвижимости колеблется в диапазоне – 1,5-3%.

Так, по данным Eurostat, в четвертом квартале прошлого года финское жилье подорожало на 1,2%. По подсчетам риэлторов, рост составил 4%. При этом, стоимость "бетонного капитала" в Финляндии остается одной из самых высоких в Европе (страна входит в пятерку стран по уровню цен).

"Средняя цена за квадратный метр составила около 2,6 тыс. евро (197 тыс рублей) по стране, 4,2 тыс. евро (320 тыс рублей) в Хельсинки и чуть менее 1,9 тыс. евро (144 тыс евро) в остальной Финляндии. Недвижимость дорожает на фоне низких ставок по ипотеке (всего 1 – 1,5 %) и экономического роста", - говорит эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова. Скорее всего, рост был по большей части обусловлен удорожанием квартир, особенно в столичном регионе, добавляет она.

Что касается строительства жилья, то этот рынок сейчас активно растет. По данным статистического ведомства страны, в прошлом году количество выданных разрешений и число построенных зданий выросло на 18 % по сравнению с 2016 годом.

ВНЖ ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ

Спрос на финскую недвижимость со стороны иностранцев стабильно высок, отмечает Юлия Кожевникова. Чаще всего сделки заключают граждане соседних стран — Эстонии и России, но также много инвесторов из Китая. По данным Kiinteistömaailma, в 2017 году в стране было продано 133 тыс. объекта недвижимости, из которых 5,2 тыс. — иностранцам. Таким образом, доля зарубежных покупателей составила 4%.

Однако, в последнее время популярность финской недвижимости среди россиян снизилась. Число сделок в прошлом году уменьшилось на 14%, а денежном выражении – на 20%, подсчитали в национальной земельной службе Финляндии Maanmittauslaitos.

Последние два года многие россияне, у которых была недвижимость в Суоми, распродают ее, сообщают СМИ. Причины – курс евро и жесткая политика местных банков – граждане стран, не входящих в ЕС, не могут открыть счет в банке, не имея ВНЖ, либо подтвержденного дохода. Кроме этого, местные власти хотят ограничить покупку местной недвижимости иностранцами неевропейских стран.

Но и здесь есть и хорошая новость. Так, с 1 апреля в Финляндии заработала спецпрограмма ВНЖ для стартаперов из России, Индии, Америки или Африки, которые предложат успешные бизнес-идеи и реализуют их в Финляндии.

Также в Финляндии хорошо развит рынок аренды. Недавно специалисты Kiinteistömaailma (финский брокер по операциям с недвижимостью), выяснили, что в Финляндии молодежь все чаще покупает второе жилье для сдачи в аренду, особенно через Airbnb.

И хотя доходность от долгосрочной аренды не очень высокая – 4% годовых, найти жильцов не составит особого труда. Однако, стоит отметить, что содержание недвижимости в Финляндии обходится недешево. В среднем финны тратят на содержание жилья около трети своих доходов.

Покупка недвижимости не дает возможности автоматически получить ВНЖ, говорит эксперт Tranio, но Финляндия привлекает качеством жизни, стабильностью и близостью к России. В целом - Финляндия — низкорисковый рынок, отмечает Юлия Кожевникова.

Поэтому если вы хотите сохранить свой капитал в 10 млн рублей, вырученный на продаже московской "двушки", то возможно стоит присмотреться к Финляндии. Однако, выбор для такого бюджета будет невелик, но найти варианты все же можно.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ

Начнем со столицы. В Хельсинки самое дорогое жилье и самый активный рост цен, что легко объясняется статусом самого города и ликвидностью жилья.

Так, в марте цены на вторичное жилье выросли на 4,5% до 4,5 тыс евро за кв м. В целом жилье за год в столице подорожало на 6%. При этом, спрос немного сократился, говорят данные Центрального союза агентов по недвижимости. В среднем цена "квадрата" в Хельсинки варьируется от 3 до 6 тыс евро.

Например, по данным Prian, за 179 тыс евро (13,6 млн рублей) можно купить вторичные апартаменты площадью 72 кв м на востоке столице. В пригороде Хельсинки можно уложиться и в бюджет московской "двушки", купив квартиру в 77 кв м за 130 тыс евро (9,8 млн рублей). За однокомнатную квартиру в новом доме, не в центре, придется заплатить 164 тыс евро (12,4 млн рублей).

Квартиру с видом на море (60 кв м ) можно найти за 349 тыс евро (26,5 млн рублей). Примерно за такую же сумму можно приобрести квартиру недалеко от центра Хельсинки.

За пределами Хельсинки можно найти более бюджетные варианты. Например, в городе Куоволе (в 134 км к северо-востоку) можно купить хорошие апартаменты за 1,2 тыс евро за кв м., в городе Лаппеенранта (культурный и экономический центр региона Южной Карелии) – за 1,8 тыс евро. Небольшой коттедж в пригороде Савонлинны на востоке Финляндии предлагают купить за 98 тыс евро (7,4 млн рублей). За эту сумму вы получите жилье на берегу озера, выход к причалу, хозяйственные постройки и ежедневный природный релакс. Танхаус (65 кв м ) в районе Лаппеенранты можно купить еще дешевле - за 65 тыс евро (4,9 млн рублей). А на востоке Финляндии, в Северной Карелии за 400 тыс евро (30,4 млн рублей) можно купить отель (2 тыс кв м) на берегу озера с участком на два га.