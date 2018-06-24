Страна тюльпанов, технологий и свободы: что купить в Голландии по цене двушки в Москве

Цены на недвижимость здесь растут небывалыми темпами из-за высокого спроса и дефицита жилья. Власти уже бьют тревогу и пытаются решать проблему.

Эта небольшая страна известна своими большими достижениями в высоких технологиях, бизнесе, садоводстве и многих других сферах. Тонны тюльпанов, сыры, мельницы, велосипеды, Амстердам со своей атмосферой свободы, вкуснейшая селедка, родина Wi-Fi и Bluetooth, современное искусство – этот список можно продолжать бесконечно...

А еще сегодня Нидерланды - это место притяжения инвестиций вообще и в недвижимость, в частности. За квадратные метры здесь идет настоящая борьба, а цены показывают головокружительные взлеты.

Разгоряченный рынок

Экономика Нидерландов является одной из самых успешных, богатых и стабильных в мире. Сама страна является лидером по разработке и созданию высокотехнологичного оборудования и нанотехнологий. Именно голландские компании изобрели CD и DVD-диски, Wi-Fi и Bluetooth. Успешная, либеральная, прогрессивная. Даже кризис не ударил по Голландии так сильно, как по другим странам. Это также касается рынка недвижимости, который практически не пошатнулся, а сегодня раскалён, как никогда.

Не стихающий спрос на нидерландское бетонное золото сегодня толкает цены вверх. Жилье дорожает самыми быстрыми темпами за последнее 16 лет. Так, по данным Статистического бюро Нидерландов (CBS), цены на квадратные метры в прошлом году в среднем выросли на 8-9%. Этой зимой года, например, вторичка подорожала на 9,5%.

«Цены растут из-за высокого спроса и недостаточного предложения. Влияет и то, что ставки по ипотеке остаются низкими (в среднем около 2,5 % в год)», - поясняет эксперт по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

Так, согласно данным CBS, в 2017 году спрос на жилье в стране выросло на 12,6%. Игра на ценовое повышение идет благодаря высокому интересу со стороны иностранного инвестора.

В прошлом году, 70% покупок недвижимости в Нидерландах пришлись на иностранцев, подчитали в CBRE. По данным компании, иностранцы вложили в голландскую недвижимость 20 миллиардов евро против 14 миллиардов евро в 2016 году.

Среди зарубежных покупателей — граждане США, ЕС, России, Китая, стран Ближнего Востока. Свой выбор чаще всего они останавливают на Амстердаме, Гааге и Роттердаме, говорит эксперт Tranio.

Вторая причина роста цен – ограниченное предложение (во время кризиса число строительных проектов сократилось на 50%). Так, количество доступного для покупки жилья в Амстердаме в первом полугодии снизилось на 21%. Цены в свою очередь Амстердаме поднялись на 12%. Еще больше подскочила стоимость жилья в Гааге и Роттердаме – на 24% и 15% соответственно.

Ассоциация недвижимости уже призвала властей и девелоперов строить больше. По оценкам властей, чтобы решить проблему дефицита жилья к 2025 году, нужно ежегодно строить около 75 тысяч новых домов в год. По данным Евростата, сейчас темпы строительства в Голландии являются одними из самых высоких в Евросоюзе – в апреле прирост 10,4%.

Иностранцы скупают жилье

Голландский рынок аренды активно сейчас активно развивается. Не последнюю роль здесь играют иностранные инвесторы. Они скупают жилье для сдачи в аренду, что в свою очередь усиливает дефицит жилья.

По данным Global Property Guide, десятая часть жилья в Роттердаме, Гааге, Амстердаме, Гронингене и Маастрихте принадлежат частным инвесторам. Почти треть всех квартир приобретается инвесторами. Еще 14% выставлено на Airbnb собственниками, у которых имеется по несколько объектов. Эксперты рынка уже отметили негативное влияние популярного сервиса на жилищный кризис.

Высокий интерес инвесторов объясняется высокой арендной доходностью голландского жилья. На сдачи в аренду в среднем можно заработать до 7% годовых. При этом, Голландия, численность население которой составляет 17 миллионов человек, в прошлом году приняла столько же туристов (на 11% больше годом ранее). Поэтому популярность Airbnb на фоне такого потока туристов очевидна.

Арендные ставки в Голландии растут, как и сами цены на жилье. По данным местных СМИ, в первом полугодии аренда жилья в среднем подорожала на 6%. В некоторых городах рост достиг 20% (Зутермер, Апелдорн и Алмер). Для сравнения, в Москве арендные ставки остаются стабильными уже долгое время.

Рост арендных ставок объясняется дефицитом в секторе со свободной арендой. Свыше трети домов в Нидерландах принадлежат к сектору с контролируемой арендой, 58% принадлежат собственникам, и всего 8% доступны для аренды в свободном секторе.

Если вы недавно распрощались со своей двухкомнатной квартирой в Москве, заработав на этом 10 миллионов рублей, возможно и вам удастся инвестировать в голландский рынок жилья. В пользу которого, по мнению экспертов, говорят высокая доходность, фаза роста, приемлемые цены относительно Лондона и Парижа, а также вкусный сыр, знаменитые кофейни и много чего другого.

Меняем двушку в Москве на недвижимость в Голландии

Сейчас квадратный метр в Нидерландах стоит от 1 800 до 6 500 евро, в Амстердаме — от 3 500 до 8 000 евро. Средняя цена покупки в стране в прошлом году составила 263,3 тысячи евро, в Амстердаме — 407,6 тысяч евро. Сто выше московских ценников.

С бюджетом в 10 миллионов рублей (порядка 140 тысяч евро), можно приобрести квартиру, таунхаус или отдельно стоящий дом в одном из небольших городков. При этом, площадь и количество комнат может быть разным, говорит Юлия Кожевникова.

В столицу с таким бюджетом ехать, скорее всего, бесполезно - в Амстердаме за 140 тысяч евро почти ничего нельзя купить.

По данным Prian.ru, двушку в 58 квадратных метров рядом с Ботаническим садом в Амстердаме можно купить за 391 тысячу евро (почти 29 миллионов рублей). В районе 220-250 тысяч евро можно купить дом (100-120 квадратов) в пригороде Амстердама (16,2-18,5 миллиона рублей). За такую же сумму можно найти апартаменты (30 квадратов) недалеко от центра.

По цене московской двушки можно найти аналогичную недвижимость в Роттердаме или Гааге (в среднем площадь – 60-65 квадратов). Но вариантов таких не много. Больший ассортимент в небольших городах – Аппингедам, Аудеватер или Торн.