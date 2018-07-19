ГлавнаяЖильеСтранные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила

Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила

19 июля 2018 г. Ксения Скрыпник 218
Фото: thoe.com

Дома без углов или здания, напечатанные на трехмерном принтере, уже становятся совершенно обычным явлением. Именитые архитекторы и просто энтузиасты пытаются придумать и создать что-то необычное, которое при этом будет приспособлено для жизни.

И, надо сказать, в некоторых случаях им это действительно удается. Чего стоит, например, дом, сооруженный на камне, лежащем посередине реки Дрины в Сербии. Его построили несколько жителей Югославии в 1968 году, посчитав, что этот камень как нельзя лучше подходит для сооружения места, в котором можно укрыться от городского шума и суеты. Дом неоднократно разрушался водой, но всегда восстанавливался. Впрочем, об уединении, кажется, хозяевам пришлось забыть, дом стал одной из популрнейших местных достопримечательностей.

 

Дом в виде крокодила, в который в 2008 году переселился житель Кот-д’Ивуара Терри Атта, чудесными видами из окна похвастаться не может. Хозяин, впрочем, не унывает, ведь он считает сам дом произведением искусства и примером оригинальной архитектуры. Автором проекта дома является художник Мусса Кало, который умер за два месяца до окончания строительства.

Атта довел дело до конца, а потом заселился в необычное здание. Изнутри дом не очень велик, но там есть спальня и несколько окон. Мужчине нравится, что его дом всегда оказывается в центре внимания и нравится как детям, так и взрослым.

 

Неясно, во сколько Атте обошлась постройка дома-крокодила, но зато точно известно, что китаец Дай Хайфей потратил на сооружение яйцеобразного мобильного дома около 1000 долларов.

Странное сооружение появилось на улицах Пекина в декабре 2010 года – мужчина построил его около своей работы. Дом сделан из бамбука, для теплоизоляции использованы матрасы, а слой помогает защищать от воды. Весной на «стенах», покрытых мешочками с опилками, вырастает трава, придающая зданию модный эко-вид.

 

Если дом Хайфея - экономный вариант для неприхотливых, то дома Floating Seahorse рядом с Дубаем – самое настоящее элитное жилье.  Каждый дом из сооруженных в Персидском заливе имеет подводную и надводную части. Владельцы могут наслаждаться прекрасными видами – перед окнами их спальни, расположенной под водой, плавают рыбы и растут водоросли. 

Стоимость такого дома кусается – самый дешевый обошелся покупателям примерно в 3 миллиона долларов, а цена более крупных (и более роскошных) объектов превышает 10 миллионов.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
19 июля 2018 г. 218
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокод... 218
19 июля 2018 г. 905
В Барнауле дважды смогли продать квартиру с мумией 905
19 июля 2018 г. 937
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель 937
19 июля 2018 г. 2609
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион 2609
19 июля 2018 г. 3353
Ксения Бородина выложила фотографии ремонта в своем особняке 3353
19 июля 2018 г. 567
Квартиры в Новой Москве раскупают на этапе монтажа этажей 567
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.