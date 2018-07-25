Строим, строим и построим. ТОП-5 самых застраиваемых районов Подмосковья

Застройщики четко и слаженно идут за тенденциями областного рынка недвижимости.
В последние годы в Московской области развернуто весьма активное жилищное строительство. Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro изучили 31 район Подмосковья. Темой исследования были объемы предложения и уровень ценообразования на первичном рынке в районах за МКАД.
Согласно исследованиям, в первую тройку локаций, где на экспозиции представлено наибольшее количество квартир, вошли городские округа Красногорск и Химки и Ленинский район. Интересно, что Красногорск лидирует с большим отрывом от двух остальных — это главная неожиданность исследования.
Вот, как сейчас выглядит рейтинг самых застраиваемых районов Подмосковья.
№1 рейтинга — Красногорск
Количество лотов на экспозиции — 7080
Количество корпусов на экспозиции — 138
Город очень популярен у застройщиков из-за хорошей инфраструктуры и близости к Москве.
№2 рейтинга — Ленинский
Количество лотов на экспозиции — 6002
Количество корпусов на экспозиции — 125
Данный район весьма востребован у покупателей. Главная причина — неплохая экологическая обстановка.
№3 рейтинга — Химки
Количество лотов на экспозиции — 4585
Количество корпусов на экспозиции — 78
Несмотря на определенные транспортные проблемы, Химки по-прежнему востребованы не только у покупателей, но и у застройщиков.
№4 рейтинга — Одинцовский
Количество лотов на экспозиции — 4829
Количество корпусов на экспозиции — 86
Главное преимущество Одинцово — невысокие цены на жилье. Именно здесь строят много корпусов стандарт- и комфорт-класса.
№5 рейтинга — Мытищи
Количество лотов на экспозиции — 4300
Количество корпусов на экспозиции — 78
В последние годы именно Мытищи стали престижным местом для покупки жилья. Застройщики только лишь идут за тенденциями рынка.