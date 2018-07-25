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Строим, строим и построим. ТОП-5 самых застраиваемых районов Подмосковья

25 июля 2018 г. Георгий Трушин 840
Фото: © shutterstock

Застройщики четко и слаженно идут за тенденциями областного рынка недвижимости.

В последние годы в Московской области развернуто весьма активное жилищное строительство. Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro изучили 31 район Подмосковья. Темой исследования были объемы предложения и уровень ценообразования на первичном рынке в районах за МКАД.

Согласно исследованиям, в первую тройку локаций, где на экспозиции представлено наибольшее количество квартир, вошли городские округа Красногорск и Химки и Ленинский район. Интересно, что Красногорск лидирует с большим отрывом от двух остальных — это главная неожиданность исследования.

Вот, как сейчас выглядит рейтинг самых застраиваемых районов Подмосковья.

№1 рейтинга — Красногорск

Количество лотов на экспозиции — 7080

Количество корпусов на экспозиции — 138

Город очень популярен у застройщиков из-за хорошей инфраструктуры и близости к Москве.

№2 рейтинга — Ленинский

Количество лотов на экспозиции — 6002

Количество корпусов на экспозиции — 125

Данный район весьма востребован у покупателей. Главная причина — неплохая экологическая обстановка.

№3 рейтинга — Химки

Количество лотов на экспозиции — 4585

Количество корпусов на экспозиции — 78

Несмотря на определенные транспортные проблемы, Химки по-прежнему востребованы не только у покупателей, но и у застройщиков.

№4 рейтинга — Одинцовский

Количество лотов на экспозиции — 4829

Количество корпусов на экспозиции — 86

Главное преимущество Одинцово — невысокие цены на жилье. Именно здесь строят много корпусов стандарт- и комфорт-класса.

№5 рейтинга — Мытищи

Количество лотов на экспозиции — 4300

Количество корпусов на экспозиции — 78

В последние годы именно Мытищи стали престижным местом для покупки жилья. Застройщики только лишь идут за тенденциями рынка.

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