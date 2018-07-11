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Строить станет сложнее: главные изменения ФЗ-214

11 июля 2018 г. Георгий Трушин 476
Фото: © shutterstock

Усложнится жизнь застройщиков, а это может вызвать некоторые проблемы для всего рынка.

С 1 июля нынешнего года вступили в силу поправки в ФЗ-214. Главное изменение касается непосредственно системы финансирования жилищного строительства. Долевое участие, при котором покупатели жилья инвестируют средства в стройку, будет упразднено уже с 1 июля 2019 года, а на смену деньгам дольщиков придет банковский кредит. Соответственно, усложнится жизнь застройщиков, что может вызвать некоторые проблемы для всего рынка. Вот наиболее чувствительные изменения по версии экспертов компании "Метриум".

Первое изменение — переход на счета эскроу. Более 74% всех инвестиций в жилищное строительство в России составляют средства покупателей, которые связаны с застройщиками договорами долевого участия (ДДУ). После 1 июля 2019 года девелоперские компании лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей поступят только на специальные банковские счета – эскроу, то есть окажутся в доверительном хранении банка. Пока дом не будет введен в эксплуатацию, и как минимум один из участников строительства не оформит в собственность квартиру, банк не переведет деньги застройщику. Вот и получается, что с 1 июля нынешнего года у застройщиков появляется выбор. Девелоперы могут перейти на использование эскроу-счетов добровольно, и в этом случае они освобождаются от новых требований законодательства о долевом строительстве.

Второе изменение — ограничение по опыту работы. В новой редакции закона о долевом строительстве вводится понятие – "специализированный застройщик", который удовлетворяет двум требованиям. Во-первых, такая организация имеет более трех лет опыта строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. кв. м. Во-вторых, как и прежде, специализированный застройщик владеет правами на стройплощадку, а также привлекает средства дольщиков. В настоящее время в России работает 3 150 девелоперских компаний, которые так или иначе связаны с 4 430 застройщиками. То есть порядка 18% девелоперов контролируют одновременно двух и более застройщиков, однако на долю таких компаний приходится 60% всех строящихся площадей в России.

Третье изменение — административные расходы должны составлять не более 10%. Теперь застройщик не может потратить на административные и прочие сопутствующие расходы свыше 10% от общей стоимости строительства за весь его период. В число таких затрат входит оплата услуг уполномоченного банка по обслуживанию единого расчетного счета проекта; выплата заработной платы, соответствующих налогов и отчислений; оплата услуг коммерческой организации, выполняющей роль исполнительного органа застройщика; расходы на рекламу, коммунальные услуги, связь, аренду помещений, оборудование для организации рабочих мест. Над всеми расходами застройщика устанавливается банковский контроль.

Четвертое изменение — если нарушил сроки строительства, то вводится запрет на новые проекты. Если застройщик нарушает сроки строительства, то у властей появилось новое основание в отказе на выдачу заключения о соответствии (ЗОС). ЗОС – это важный документ, который подтверждает, что власти проверили застройщика и установили, что он соответствует нормам 214-ФЗ. Только после получения данной бумаги девелопер может зарегистрировать первый ДДУ и начать привлекать средства покупателей. Теперь если застройщик имеет в портфеле хотя бы один объект, сроки ввода в эксплуатацию которого нарушены на три месяца и более, органы стройнадзора не выдадут ему ЗОС, и он не сможет начать реализацию нового проекта.

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