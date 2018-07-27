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Строительство жилья на черноморских курортах могут ограничить

27 июля 2018 г. 339
Фото: © shutterstock.com

Власти Краснодарского края разрабатывают комплекс мер по ограничению строительства жилья на территории городов-курортов черноморского побережья, передает "Интерфакс".

По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеенко, власть как никогда близка к тому, чтобы запретить жилищное строительство на курортах. Однако в этой ситуации важнее проработать комплекс ограничений, который позволили бы курортным городам эффективно развиваться, пояснил он.

Прежде всего, речь идет о Сочи – последние 10 лет город переживает настоящий бум многоквартирного жилищного строительства. В итоге в Сочи сейчас много жилья, которое стоит пустым в межсезонье, а летом активно используется.

"Никакая коммунальная инфраструктура и инженерные сети летом не выдерживают такой нагрузки", - подчеркнул Алексеенко.

Из-за неконтролируемой жилищной застройки курорты края скоро могут лишиться своей привлекательности. Жилые дома возводятся на участках, где лучше было бы построить пансионаты и дома отдыха, функционирующие круглый год.

В этой связи администрация Краснодарского края разрабатывает комплекс мер, которые ограничат жилую застройку в курортных городах. В их числе как прямые запреты на строительство жилых домов на первой и второй береговых линиях, так и предложения по снижению этажности проектируемых зданий. В отдельный проект планируется выделить развитие инфраструктуры.

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