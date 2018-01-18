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Строящееся по реновации жилье проконтролирует спецподразделение

18 января 2018 г. 873
Фото: © shutterstock.com

С января этого года начало работу специальное подразделение по контролю качества строящегося жилья по программе реновации.

Как рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, подразделение создано на базе Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Уже закуплено лабораторное и вспомогательное оборудование для контроля качества жилья, а также укомплектован штат специалистов – они уже выезжают на объекты реновации.

Почти все оборудование – российского производства. В основном оно направлено на проверку качества отделочных работ, звуко- и теплоизоляции, говорится на сайте столичного стройкомплекса. Специалисты проверят качество воздуха в помещениях, освещение, микроклимат, уровень шума и вибрации и качество воды.

Проверять будут и благоустройство прилегающих территорий.

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Антосенко Олег Дмитриевич
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