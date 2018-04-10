Суд и драки: звезда "Кухни" воюет с бывшим мужем за недвижимость

С иском в суд обратился экс-супруг звезды сериала "Кухня" – он требует отменить договор дарения на недвижимость, которой сейчас владеет актриса. Ксенофонтова же заявила, что бывший муж хочет оставить ее и детей без крыши над головой.

В центре спора – два машино-места и квартира в Москве. Несколько лет назад актриса продала свою трешку на Сретенке, чтобы помочь ему обустроить апартаменты на Пресненской набережной. В 2009 году Рыжих подарил гражданской жене эту недвижимость и два машиноместа. Через какое-то время актриса решила продать жилье, с чем не согласился ее муж. Это решение в конечном итоге и послужило причиной расставания, пишет "Московский комсомолец".

При этом расставание не было мирным – супруги дошли до драки. Рыжих объявил Ксенофонтову виновной в нападении на него, и против актрисы возбудили дело о побоях. Свою невиновность ей доказать не удалось, однако позже приговор был отменен по закону о декриминализации насилия.

Затем Рыжих попытался отобрать у Ксенофонтовой общую дочь и квартиру. К тому моменту актриса продала все же спорные апартаменты и одно машино-место, и ее бывший супруг потребовал 60-миллионной компенсации.

Ребенка актрисе удалось отстоять, а вот с недвижимостью так не повезло. Пресненский суд Москвы постановил расторгнуть договор дарения на одно машино-место и передать недвижимость Рыжих. "СтарХит" со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что Ксенофонтова будет обжаловать вынесенный вердикт.