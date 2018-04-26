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Интервью

Светлана Лапшина "Биг Риэлти": с зарубежного рынка россияне не уйдут

26 апреля 2018 г. Георгий Трушин 302

Интерес к приобретению недвижимости на зарубежных рынках стабильно растет и продолжит привлекать соотечественников.

— Что сейчас происходит на рынке зарубежной недвижимости? Как часто наши соотечественники приобретают жилье за рубежом?

— Покупать недвижимость за рубежом россияне начали, как только установились рыночные отношения. В основном зарубежную недвижимость покупают москвичи, и небольшая доля – это жители регионов. Российские покупатели делятся на две категории: те, кто покупает жилье для отдыха и те, кто покупает жилье для инвестирования. В целях инвестирования выбирают развитые страны с устойчивой экономикой. А для отдыха покупают курортные зоны, где есть возможность, как отдыхать самим, так и сдавать дом в аренду. Число сделок на рынке зарубежной недвижимости продолжает расти. И такая динамика будет продолжаться при сохранении нынешних экономических условий.

— Какие страны пользуются наибольшей популярностью?

— Покупатели, которым важны климатические условия, чаще всего покупают недвижимость в Испании, Турции, Черногории, Кипре. Испания и Финляндия отличаются высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой. Там очень высокое качество жилья. Болгария и Турция отличаются дешевизной жилья. К тому же россиянам близка Болгария по культурным традициям и языку. В Великобритании люди чаще всего покупают недвижимость для эмиграционных возможностей.

— Появились ли какие-либо новые тенденции? 

— Можно выделить категорию покупателей, которая наиболее активно планирует переезд за границу – это семьи с детьми. Второй тренд – это то, что покупатели ожидают цены на недвижимость на 50% ниже рыночных. Иногда покупатель может купить объект по демпинговой стоимости. Поэтому сегодня набирает популярность среди отечественных покупателей поиск предложений по демпинговой стоимости.

Третий тренд – это участие в европейских социальных программах, по которым в среднем за 30 000 евро есть возможность купить жилье. Например, такие программы действуют в Бельгии, участвовать в них могут все, кто легально проживает в стране. Вне зависимости от того, зачем приехал человек: учиться, проходить курс лечения и т.д. Вид на жительство позволяет и вступать в программу, и получать кредиты в европейских банках под низкие проценты, порядка 3-4% годовых. Для более состоятельных инвесторов действуют все те же программы, с возможностью приобретения жилья на 2-3 этажах в кондоминиуме и помещения под бизнес на 1 этаже.

И есть новый тренд: привлекательность медицины. Много заболеваний в России вообще не лечится, и родители с детьми вынуждены эмигрировать, чтобы проходить курс лечения.

— Покупатели зарубежной недвижимости как-нибудь озвучивают свои мотивы?

— Самыми главными мотивами для покупки жилья за рубежом являются желание найти запасной аэродром, возможность международного образования для детей, найти объект для стабильного инвестиционного вложения, а также получить долгосрочную визу или постоянный статус в стране. Очень часто россияне покупают дом за границей, чтобы подчеркнуть свой социальный статус, ведь считается, что иметь недвижимость за рубежом это роскошь. А кто-то просто приобретает недвижимость, чтобы сдать в аренду.

— Жилье какого класса наиболее популярно у покупателей зарубежной недвижимости?

Сегодня 75% спроса со стороны россиян приходится на недвижимость сегмента стандарт или на новостройки класса стандарт-плюс.

— Есть ли средние бюджеты покупки по наиболее популярным странам?

— Средний бюджет покупки на жилье в Болгарии, Турции и Финляндии составляет от 800 до 3500 евро за кв. метр.  В Испании, Черногории и на Кипре можно купить жилплощадь в среднем за 1600-3800 евро за кв. метр.

— Как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы?

— Россияне покупали и будут покупать жилье за границей. Интерес к приобретению недвижимости на зарубежных рынках стабильно растет и продолжит привлекать соотечественников. В первую очередь у моря.  Климат и развитая инфраструктура всегда будут в приоритете. Особенно спрос будет расти на жилье тех стран, которые предлагают удобные и выгодные инвестиционные программы, для получения ВНЖ при покупке жилья.

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