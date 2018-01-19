Светлана Лобода попрощалась с трешкой на окраине Москвы

Популярная певица Светлана Лобода приобрела элитную квартиру в центре Москвы. Раньше она жила в трехкомнатной квартире на юго-западе – недвижимость досталась певице в наследство от бабушки.

35-летняя уроженка Украины уже несколько лет живет в России, и ее популярность в нашей стране растет год от года.

В 2017-м Лобода смогла неплохо заработать, что и позволило ей обзавестись наконец-то дорогим жильем. Teleprogramma.pro со ссылкой на знакомого артистки пишет, что она не любит останавливаться в гостиницах, предпочитая собственные апартаменты, в которых чувствует себя более комфортно.

Впрочем, на родине у певицы тоже есть недвижимость – она владеет большим домом под Киевом, там живет ее мама.

В новой квартире Светлана Лобода поселится со своей дочерью Евангелиной. С отцом девочки – украинским танцором Андреем Царем – певица рассталась четыре года назад.