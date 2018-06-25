Сын Сергея Зверева собирается отсудить квартиру у отца

Сын Сергея Зверева Сергей пригрозил отсудить у отца квартиру, если тот не будет ему помогать, пишет "СтарХит" .

Последние несколько лет звездную семью преследуют скандалы. Сергей-младший не посещал занятия в вузе, целый год это скрывая, отказывался от работы, хотя отец неоднократно предлагал устроить его на тепленькое местечко, начал воровать из дома деньги и вещи – об этом изданию рассказал источник в окружении Зверева-старшего. Следом выяснилось, что Зверев-младший – приемный ребенок.

Стилист усыновил трехлетнего мальчиков, увидев его в иркутском детдоме на благотворительном мероприятии. "Увидел его маленького, в обгрызенной кровати. Он подумал, что это крысы, но это дети грызли, от голода в 90-е годы", - рассказал источник.

О биологических родителях Зверева-младшего ничего не известно, хотя он пытается их отыскать. Отношения же с приемным отцом испортились окончательно, в итоге стилист перестал помогать сыну. Тот же написал, что, если ему не будут давать денег, он отсудит квартиру. Молодой человек женат, однако его жена не работает, как и он сам.

Звездный стилист очень расстроен сложившейся ситуацией и не хочет комментировать отношения со своим сыном СМИ.