Тарасов продолжает избавляться от жилья, которое покупал с Бузовой

Особняк спортсмен купил, еще будучи в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Согласно брачному контракту вся недвижимость после развода досталась Тарасову.

Интересно, что свою недвижимость футболист продает в два раза дешевле, чем заплатил за нее при покупке. Как пишет "СтарХит", несколько лет назад особняк обошелся Тарасову в 160 миллионов рублей, расстаться же с ним он готов за 78 миллионов.

Риелторы уверяют, что проблем с домом – никаких. Более того, при покупке уместен торг. "Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства", - сообщили изданию в агентстве по продаже недвижимости.

На первом этаже коттеджа гостиная, кухня-столовая и гостевая комната, на втором этаже разместятся четыре спальни с санузлами и балконом.

Коттедж в элитном поселке "Соловьиная роща" когда-то причинил немало неприятных минут футболисту – он хотел зарегистрировать его на свою мать, а Бузова была категорически против этого, что привело к многочисленным скандалам.

После развода Тарасов привез в особняк свою новую девушку (ныне – уже жену) Анастасию Костенко, с помощью которой и закончил ремонт.

Футболист также уже второй год пытается продать шикарную квартиру в Москве, где когда-то жил с Бузовой, ему пришлось даже снизить цену на 5 миллионов, чтобы избавиться от недвижимости.