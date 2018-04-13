Тарифы "Эконом" и "Безлимит" в ЖКХ появятся через 5-6 лет

Вариативные тарифы на тепло, которые смогут выбирать потребители, Минстрой РФ собирается внедрить в систему ЖКХ в ближайшие 5-6 лет, сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.
Он напомнил, что тарифы будут созданы по аналогии с мобильными, к которым уже привыкли пользователи. "В ЖКХ нам только нужно автоматизировать учет и время потребления ресурса. Это решаемая задача в ближайшие пять-шесть лет", - пояснил Чибис.
В числе тарифных планов появятся, к примеру, "Эконом оптимум" и "Безлимит", рассказал замминистра.
Он также сообщил, что ведомство внесло в правительство закон об упрощении процедуры по принятию энергосервисных контрактов по многоквартирному дому. В ближйшее время он поступит в Госдуму.
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