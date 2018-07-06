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Только 3% москвичей готовы сдать элитное жилье болельщикам

6 июля 2018 г. 564
Фото: © Global Look Press

Сдать свое жилье футбольным болельщикам, прибывшим в Москву на матчи чемпионата мира, готовы лишь немногие собственники элитного жилья.

По данным компании Savills, лишь 3% владельцев дорогих квартир готовы предоставить в аренду свою недвижимость гостям чемпионата.

Стоимость элитного жилья в российской столице на время соревнований составляет в среднем 600-800 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие варианты предлагаются в районе Ленинского проспекта и Арбат-Кропоткинский – средние ставки там доходят до 1,9 и 1,5 миллиона в месяц соответственно.

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