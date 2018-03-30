Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитом

Спрос на трехкомнатные квартиры в московских новостройках сегментов стандарт и комфорт вырос более чем в два раза за два года, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

Растущую популярность трешек эксперты объясняют дешевеющей ипотекой и льготной программой для семей, в которых рождается второй или третий ребенок. При этом рынок насыщен жильем небольших размеров, и с учетом растущего спроса трехкомнатные квартиры в скором времени могут стать дефицитом.

На трешки в массовом секторе приходится 23,4% от всего числа продающихся квартир – это средний показатель по столичному региону. За два года их стоимость выросла в среднем на 6%. Средняя цена одного квадратного метра в столичной трешке составляет 233,6 тысячи рублей, квартиры в целом – 25 миллионов рублей.

При этом в Новой Москве трехкомнатную квартиру можно купить за 9,2 миллиона рублей, в Подмосковье – за 7 миллионов.

В некоторых проектах, отмечается в сообщении, застройщики идут по пути увеличения количества комнат при сохраненном метраже. К примеру, квартира с тремя комнатами может иметь площадь 50 квадратных метров.