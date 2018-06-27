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Трешек на рынке все больше

27 июня 2018 г. 429
Фото: © shutterstock

Рост средней цены на трехкомнатные квартиры в массовом сегменте за год составил 2,8%, достигнув уровня 160 тысяч рублей за кв. м.

Как сообщают эксперты отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet, в настоящее время доля трехкомнатных квартир на рынке Москвы составляет 24%. А это 947740 кв. м. При этом в массовом сегменте на них приходится 20% предложения, из которых практически все относятся к сегменту квартир (96%).

Вот и получается, что рост средней цены на трехкомнатные квартиры в массовом сегменте за год составил 2,8%, достигнув уровня 160 тысяч рублей за кв. м, при этом средний бюджет предложения составляет 13,5 млн рублей.

Если говорить о средней площади трехкомнатных лотов в продаже, то она составляет 84,4 кв. м. В массовом сегменте данный формат занимает 20,1%, в прошлом году показатель был меньше – 14,2%, предложение за этот период выросло на 18,8%. Больше всего трехкомнатных лотов предлагается в СВАО (24%) и САО (17,6%).

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