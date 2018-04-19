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"Трешку" без скидки не продашь: большие квартиры подешевели на 3 млн рублей

19 апреля 2018 г. Наталья Густова 1430

Чтобы продать вторичные трехкомнатные квартиры собственники готовы идти на большие уступки -  за год максимальная скидка выросла с 12% до 22%. Помимо этого, цена квадаратного метра в "трешках" тоже снизились.

Средний бюджет покупки квартиры на московском вторичном рынке снизился до 8,3 млн рублей.  Это произошло за счет сокращения цен на трехкомнатные квартиры, говорится в исследовании  "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости.

Сейчас, согласно данным компании, средняя цена продажи "трешки" на вторичном рынке составляет 10,2 млн рублей, в феврале была 13,6 млн рублей.

Снижение цен на трехкомнатные квартиры произошло по двум причинам. Во-первых, покупатели выбирали квартиры меньших площадей – средняя площадь проданных "трешек" в феврале составила 76 кв м, в марте – 70 кв м, говорит управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.

Во-вторых, увеличился размер максимального дисконта – с 17% в феврале до 22% в марте, говорит эксперт. Для сравнения максимальная скидка, на которую готов был пойти продавец год назад, составляла 12%, а средний дисконт – 6,4%. Сейчас этот показатель равен 7,6%.

Уменьшение средней суммы покупки вторичной трехкомнатной квартиры отметили в Est-t-Tet. По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, средний чек покупки за год сократился примерно на 10%.

Если говорить о скидках, то здесь все зависит от внешних факторов - насколько быстро продавец хочет реализовать недвижимость. В среднем дисконт составляет 200 тыс. рублей, говорит Юлия Дымова.

Снижается не только чек покупки трехкомнатной квартиры благодаря скидкам, но и дешевеют сами квартиры из-за своей невысокой ликвидности.

"За последние 12 месяцев трехкомнатные квартиры продолжили дешеветь - в апреле 2017 года средняя цена кв. метра в них составляла 195,2 тыс. руб. Цены за год снизились на 3,1%", - говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Для сравнения цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы практически не изменились(-0,1%), а на двухкомнатные даже немного подросли – в районе 1%, отмечает он.

По данным ЦИАН, сейчас средняя цена "квадрата" вторичной трехкомнатной квартиры составляет 189 тыс. рублей, однокомнатной – 171 тыс. рублей. Это связано с повышенной долей "трешек" в более дорогом жилом фонде  - кирпичных и монолитных домах, а также в корпусах, построенных в 1990-2000-е годах.

Что касается доли трехкомнатных квартир, то на них, по данным "МИЭЛЬ" приходится порядка 33%. Если говорить о структуре продаж, то доля  "трешек" существенно выросла по сравнению с прошлым годом: с 15% в первом квартале прошлого года до 24% на начало этого года. То есть, "трешки" стали покупать чаще.

"На это могло повлиять не только увеличение дисконта, но и снижение ипотечных ставок по сравнению с прошлым годом и как следствие частичная реализация отложенного спроса", - говорит Марина Толстик.

По данным ЦИАН, доля трехкомнатных квартир от общего объема предложения последние годы остается стабильной. На них приходится 26-28% от числа объявлений на вторичном рынке Москвы.

"Это несколько ниже доли, которую "трешки" занимают в жилом фонде столицы (31%). Данный дисбаланс связан с тем, что трехкомнатные квартиры менее ликвидны, чем лоты небольшого метража, сделки с ними проходят дольше и совершаются реже", - поясняет Алексей Попов.

Трехкомнатные квартиры, как правило, ждут своего покупателя гораздо дольше. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН, срок экспозиции трехкомнатных квартир на 20-25% больше, чем у "однушек" и "двушек".  

За последний год средний срок нахождения в базе данных трехкомнатных квартир составил 66 дней, тогда как для однокомнатных -  55 дней, а для двухкомнатных - 59 дней, говорит он.

Согласно последним данным "МИЭЛЬ", обрести нового владельца трехкомнатные квартиры на "вторичке" могут только через 146 дней (почти 5 месяцев). Это срок - от выставления на продажу до внесения аванса, поясняют аналитики.  

В марте прошлого года он был меньше (98 дней), та как  продавались, в основном только те квартиры, которые изначально были выставлены по адекватной цене, отмечает  управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

"С увеличением размера дисконта на "трешки" начали продаваться квартиры, которые выставлялись более длительный срок, что повлияло на увеличение срока экспозиции проданных "трешек" по сравнению с прошлым годом", - говорит она.

В целом, по словам Юлии Дымовой, поиск покупателя напрямую зависит от статуса объекта – свободная ли квартира, или альтернативная. В случае, если недвижимость свободна, то покупателя на нее можно найти в среднем за полтора месяца. При альтернативной сделке сроки дольше – около двух месяцев.

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