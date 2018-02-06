Трудности ремонта: как сэкономить не в ущерб качеству

Можно самому провести подготовительные работы, а можно покупать только отечественные материалы и следить за скидочными акциями в магазинах.

Ремонт квартиры или дома — это всегда большие расходы. Возникающее в этой ситуации желание сэкономить естественно. При этом мало кто ради этого готов поступиться качеством. Ниже вы найдете шесть идей, как снизить стоимость ремонта и при этом получить достойный результат.

Первый способ — самостоятельно покупать все необходимые строительные материалы. Даже, если для ремонта жилища нанята бригада профессиональных рабочих, то для того, чтобы не потерять лишние деньги, владельцу квартиры стоит лично ездить вместе с рабочими по магазинам строительным рынкам и, соответственно, контролировать все расходы и цены. Часто подрядчики бывают совершенно не рады такому сопровождению, но именно такой контроль позволит владельцу жилья избежать неожиданного завышения сметы.

Второй способ — снизить расходы на декор. Отделка интерьера, как правило, меняется весьма часто — примерно один раз в три-четыре года. Именно по этой причине на декоре можно серьезно сэкономить. Ведь те же бумажные обои или недорогой ламинат стоят дешевле виниловых и паркетной доски, но вполне продержатся до следующего ремонта. Правда, продержатся такие материалы до следующего ремонта только при одном условии, что в квартире сделана качественная черновая отделка.

Третий способ — ограничить закупку брендовых стройматериала. Зачастую обычные стройматериалы оказываются по своему качеству ничуть не хуже раскрученных, но значительно дешевле. Разница в ценах возникает от того, что производители менее известных торговых марок не инвестируют в рекламу и им не нужно перекладывать эти расходы на покупателя. Если, например, говорить о черновых материалах для ремонта, то, по мнению многих экспертов строительного рынка, продукция российских производителей обойдется намного дешевле при сопоставимом качестве с зарубежными аналогами.

Четвертый способ — следить за сезонными скидками в магазинах строительных материалов. Традиционно, наибольшее число специальных акций, когда стройматериалы можно приобрести со значительной скидкой, приходится на зимний период, когда ремонтом занимается минимальное количество хозяев жилья. А вот летом рассчитывать на скидки не приходится — именно в это время каждый год начинается настоящий строительный бум.

Пятый способ — не экономить на том, что сложно в дальнейшем поменять. К узлам, где очень сложно в дальнейшем проводить ремонтные работы, относятся разводка отопления, трубопровод, стяжки пола и электрическая проводка. Вот здесь не стоит выбирать самые дешевые материалы. Лучше один раз потратить крупную сумму на добротный ремонт всех важнейших узлов, чем переделывать все это уже через пару лет. Что касается электрики, то лучше нанять специалиста, у которого есть разрешение на проведение работ по прокладке электрической проводки, ведь от этого зависит безопасность тех, кто проживает в квартире или в доме.

И, наконец, шестой способ — самому провести все подготовительные работы. Если владелец квартиры или дома самостоятельно сделает черновые работы, то сэкономит примерно 40-50% от стоимости всего ремонта.