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У дольщиков долгостроев появилась надежда

11 февраля 2018 г. Ирина Баранова 1062

Почти потерянную надежду отметить новоселье в собственных квартирах обрели дольщики самых проблемных долгостроев столицы. Жестко заняться больным вопросом для тысяч московских семей на этой неделе призвал Сергей Собянин. В частности, в самой тяжелой ситуации оказались те, кто вложил деньги в комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк". Теперь завершать начатое берется город.

ЖК "Терлецкий парк" 14 лет задумывался в три раза меньше. Обманутыми дольщики стали в 2008-м, новая партия  к ним примкнула  уже спустя несколько лет, когда застройщик активизировался, размахнувшись в высоту и ширину. "В планах было запустить стройку, продать по максимуму квартир, машино-мест, стройку просто свернуть и уйти", - говорит дольщик жилого комплекса Андрей Дмитриев.

Точно как владелец холдинга, который когда-то пек хлеб, а в середине 2000-х решил податься  в строительство. Привлек 35 миллиардов кредитных средств, столько же собрал с дольщиков. Обещал возвести 26 корпусов ЖК "Царицыно". На стройку ушло лишь 14 миллиардов, остальные растворились на оффшорных счетах. Поэтому дома не сданы, а некоторые даже не построены. Объекты разные, печаль у людей - одна.

"Десять лет я плачу ипотеку. Мне родители говорят: что ты платишь? Но банк выполнил условия договора, банк выплатил деньги застройщику. Десять лет жду. Спасибо родственникам — помогают", - рассказывает пострадавшая от действий застройщиков девушка.

За годы борьбы они познакомились и стали дружить семьями, и вот теперь говорят - появилась надежда дружить домами. Поводом послужило заявление на персональном сайте Мэра Москвы. Сергей Собянин назвал ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк" самыми проблемными. За каждым объектом, подчеркнул мэр, тянется длинный шлейф уголовных дел. Выявлены вопиющие злоупотребления и управленческие ошибки.

"Договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Пострадавшие граждане свои квартиры получат", - подчеркнул Собянин.

Опыт в решении таких проблем внушительный. В нулевых, мягко говоря, недобросовестные застройщики не скупились на качестве рекламы, рисовали картины семейного уюта в "квартирах мечты" и активно рыли котлованы под фундамент. Дольщики брали кредиты, продавали имеющееся жилье и все деньги отдавали инвестору. Оставшись без денег и жилья, выходили на пикеты, объявляли голодовки.  За последние семь лет 11 тысяч обманутых москвичей уже получили ключи от своих квартир. Без поддержки властей это было бы невозможно.

"Достаточно сложно новому инвестору войти в старый объект. Скорее всего, это тот же самый инвестор, но который не бросил свой объект, не вывел деньги. Вот таким инвесторам мы готовы помогать", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По договоренности с властями, на заброшенную стройку в Новой Москве уже зашла добросовестная строительная организация. Наследство им досталось — не позавидуешь.

"Это привело к тому, что сети заилились, возникли просадки колодцев и трубопроводов. Поэтому компании пришлось проводить дополнительные обследования всех сетей, строить топологию сетей, устранять замечания и брак", - рассказал руководитель проекта строительства жилых объектов Александр Карпенков.

Брак попадается порой курьезный. В одной из многоэтажек, например, строители забыли построить один балкон. И это = меньшее из зол. Сегодня в городе 30 недостроев разной степени сложности. Искоренить проблему обманутых дольщиков в Москве полностью обещают в течение пяти лет.

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