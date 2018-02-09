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Убитые лошади вынудили Анну Семенович продать квартиру

9 февраля 2018 г. 5986
Фото: © Global Look Press

Популярная певица Анна Семенович рассказала, чтобы была вынуждена продать свою первую квартиру 17 лет назад по весьма мистическим причинам.

Девушка купила недвижимость в хорошем районе, влезла в долги, чтобы сделать ремонт, но после того, как все работы были закончены, и певица смогла въехать в апартаменты, жить там она не смогла. Семенович рассказала, что ей постоянно слышались странные шорохи и звуки, а также часто снились кошмары.

Через месяц певица поговорила с соседями и выяснила, что раньше на месте дома, где находилась ее квартира, находилось здание, где забивали лошадей.

После этого Семенович поспешила съехать из квартиры и избавиться от проклятой недвижимости, пишет StarHit. В дальнейшем же при покупке жилья певица всегда интересовалась историей района.

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