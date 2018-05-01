Учитель, врач, программист: сколько времени им нужно, чтобы накопить на ипотеку

Стоимость средней московской однушки составляет 5 млн рублей, а средняя величина ипотечного кредита – около 2,5 млн рублей. Сколько времени нужно представителям разных профессий, чтобы накопить 2,5 млн рублей для стартового взноса?

Ипотека сейчас, пожалуй, самый массовый и очевидный способ решения квартирного вопроса. Как ожидается, в этом году кредиты на покупку жилья возьмут еще 1-1,5 млн человек. В первом квартале, по данным ДОМ.РФ, за вычетом рефинансирования уже выдано "новой" ипотеки на сумму не менее 500 млрд рублей по сравнению с 321 млрд на 1 апреля прошлого года.

Главный стимул брать ипотеку – волна снижения ставок, спровоцированная Центральным банком на фоне резкого замедления инфляции. Сейчас средняя ставка по кредиту на приобретение новостройки составляет 9,58%, на вторичку – 9,83%. Для сравнения, год назад ставки составляли 11,61% и 12,11% соответственно.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве около 5 млн. рублей. В большинстве банков минимальная величина первоначального взноса составляет 15-20%. Однако, стоит понимать, чем меньше взнос, тем выше процентная ставка, напоминает заместитель председателя правления банка "ДельтаКредит" Денис Ковалев.

По данным Единого реестра застройщиков, в январе средний размер ипотечного займа составлял 2,24 млн рублей. Таким образом, у типичного покупателя московской однушки должен быть в распоряжении первоначальный взнос примерно в половну ее стоимости – 2,5 млн рублей.

"Для формирования первоначального взноса используются активы, увеличение доходов и/или сокращение расходов. В этом плане нынешний год довольно оптимистичный: по прогнозам аналитиков в 2018 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 2,3% после последовательного снижения в 2014-2017 годах", - указывает эксперт.

Сколько времени нужно представителям разных профессий, чтобы накопить первоначальный взнос в 2,5 млн рублей для приобретения жилья и решить свой квартирный вопрос? – ответ, в нашей галерее. Источник данных – расчеты экспертов банка "ДельтаКредит".

Отрасль: строительство

Период для накопления первоначального взноса: 6 лет

По данным Мосстата, Среднемесячная заработная плата сотрудников в строительной отрасли составляет 57,3 тыс. рублей. Такой достаточно низкий уровень объясняется очень просто – помимо высококвалифицированных инженеров, к этой категории относятся и различные рабочие специальности – монтажники, каменщики, слесари и др.

Отрасль: IT и разработка программного обеспечения

Период для накопления первоначального взноса: 3,4 года

Программист или эксперт в области IT – одна из самых востребованных специальностей на рынке труда. Неудивительно, что по оценкам Мосстата, средняя зарплата специалистов из этой отрасли одна из самых высоких - 101,5 тыс. рублей. Как следствие, накопить на ипотеку с таким доходом не составит большого труда.

Отрасль: финансы и страхование

Период для накопления первоначального взноса: 2,4 года

В этой категории зафиксирован самый высокий уровень зарплат среди всех рассматриваемых отраслей. Среднемесячный доход сотрудников из финансовой сферы составляет 141,6 тыс. рублей. Такая цифра объясняется просто: помимо линейных банковских специалистов к этому сектору относятся и представители инвестиционно-банковской отрасли, где даже на стартовых позициях традиционно предлагается достаточно солидный уровень зарплаты.

Отрасль: образование

Период для накопления первоначального взноса: 4,6 года

К сектору образования относятся не только школьные учителя, но и преподаватели высшей школы. В столице большая концентрация ВУЗов, в которых работают тысячи ученых с научными степенями, благодаря чему среднемесячная заработная плата в секрете составляет 74,3 тыс рублей.

Отрасль: здравоохранение

Период для накопления первоначального взноса: 4,7 года

Среднемесячная заработная плата московских специалистов из сектора здравоохранения - 73,4 тыс. рублей. Ситуация здесь схода со строительной отраслью: в секторе есть достаточно большое количество линейного персонала – медсестры, терапевты – с ограниченным уровнем дохода. В тоже время, зарплаты высококвалифицированных сотрудников – хирурги, гинекологи, кардиологи, а также стоматологи и эксперты по пластической хирургии – почти всегда на порядок выше.