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УК против: управленцы-паразиты не хотят терять кормушку

1 апреля 2018 г. Ольга Турчанинова 100

У новой системы оплаты услуг ЖКХ без посредников неожиданно появились ярые противники. Разумеется, это те, кто больше не может зарабатывать на завышенных тарифах.

Если кто и ждал нового закона, так это жители одного из домов на Алтуфьевском шоссе. Собрав колоссальные суммы, управляющая компания их просто бросила. Может, испугавшись ужаса в подъездах: разбитые окна и двери, хлам, смрад и грязь повсюду. Сейчас подъезд больше похоже на декорации для фильма про жизнь в трущобах, но таким он стал после того, как здесь поработала компания с таким надежным названием "Монолит".

В жилом комплексе "Водный" управляющая компания подняла ставки вдвое, говорят, утверждено общим собранием собственников. Жильцы добавляют: фальсифицированным.  И это еще не все. В паркинге управляющая компания без стеснения открыла автомойку. Куда шли доходы и за чей счет банкет, а точнее, вода и свет, жители догадываются. Тут же кафе и мини-гостиница для гастарбайтеров. Никакой выгоды — "чистый альтруизм", если верить сотрудникам УК.

Да что там мойка. Есть и настоящие лаунж-зоны на крышах многоэтажек. Место для барбекю, прекрасный вид, летом - солнце, только моря не хватает. Но тут уж придется довольствоваться тем, что есть. Вернее, тем, на что наглости хватило у владельца - председателя ТСЖ. Может, от того, что гостей не любит или просто делиться мангалом не захотел, у других жителей разрешения на строительство не спросил. Но, скорее всего, просто понимал, что такая архитектурная вольность может нанести вред конструкции дома.

После сюжета в программе "Неделя в городе" на тех, кто посмел жаловаться, посыпались кары. Сотрудники ТСЖ неожиданно нашли у строптивых жильцов нарушения правил пожарной безопасности.

Избавиться от таких управленцев-паразитов почти невозможно, они просто игнорируют решение жильцов поменять компанию и продолжают поборы. А долги копятся. Сейчас 40 процентов от всей задолженности в системе ЖКХ приходятся как раз на управляющие компании и ТСЖ. То есть деньги за свет и воду собирают, а вот до ресурсоснабжающих организаций доносят не всегда.

Без жесткого контроля никто с этих денежных средств не сойдет, иначе это будет сложный, трудный, не такой высокодоходный бизнес. Причем с достаточно большими рисками. Поэтому самостоятельно с этого никто не слезет", - говорит политолог Дмитрий Абзалов.

Теперь, когда деньги пойдут мимо "кассы", недобросовестные компании должны покинуть рынок, а оставшиеся заняться прямыми обязанностями: благоустройством домов и их содержанием. Те, кого отлучают от кормушки, уже занервничали. Они, конечно, против закона. Говорят, что жильцам без них никуда. Вдруг давление в трубах упадет или вода польется ржавая.}

Впрочем, мнения таких управленцев никто спрашивать не будет. Выбирать, платить ли в "Мосэнерго" и "Мосводоканал" напрямую или через посредников, теперь будут сами жители.

Есть два основных варианта. Первый: решение общего собрания. Второй: когда ресурсоснабжающая компания сама расторгает договор с управляющей. За долги.

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