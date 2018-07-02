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Ушли на футбол: ЧМ обрушил спрос на вторичные квартиры

2 июля 2018 г. 990
Фото: © Global Look Press

Спор на вторичное жилье в Москве снизился во второй половине июня на 25% по сравнению с первыми двумя неделями месяца, подсчитали аналитики компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют повышенным интересом к чемпионату мира по футболу, который проходит в России.  В сообщении подчеркивается, что мировое первенство оказало "колоссальное влияние на положение дел" на вторичном рынке столицы.

Все внимание как продавцов, так и покупателей приковано к футбольным матчам, исход которых зачастую решается в последние минуты. В результате люди поиску жилья и сделкам предпочитают проводить время на стадионах, в фан-зонах или спортбарах.  Свою роль сыграло и наступление периода летних отпусков.

Аналитики ожидают, что спрос на вторичное жилье восстановится после завершения чемпионата.

В целом же показатели на вторичке росли с начала года. Так, в июне число внесенных авансов оказалось на 10% выше прошлогодних показателей, и это несмотря на спад в последние две недели месяца.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве за год увеличилась на 7 тысяч рублей, а средний чек сделки – на 200 тысяч рублей. В основном подорожание вызвано вымыванием из предложения наиболее доступных лотов стоимостью до 15 миллионов рублей.

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