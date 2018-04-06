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В 2018 году власти передадут почти 7 тысяч квартир переселенцам

6 апреля 2018 г. 514
Фото: © Global Look Press

В течение года в рамках программы реновации в Москве переселенцам планируется передать под заселение 6 871 квартиру, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Под заселение власти передадут 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров, уточнил он.

В пятницу, 6 апреля, власти передали  под заселение еще четыре дома в рамках программы. 7 апреля будущим новоселам начнут выдавать ордера. Также продолжается заселение в доме на 5-й Парковой улице в Измайлове, напомнил Валуй.

32 дома, который пойдут в реновацию, были построены в рамках программы "Жилище", а хатем адаптированы под стандарты новой программы.

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