В 2018 году власти передадут почти 7 тысяч квартир переселенцам

В течение года в рамках программы реновации в Москве переселенцам планируется передать под заселение 6 871 квартиру, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
Под заселение власти передадут 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров, уточнил он.
В пятницу, 6 апреля, власти передали под заселение еще четыре дома в рамках программы. 7 апреля будущим новоселам начнут выдавать ордера. Также продолжается заселение в доме на 5-й Парковой улице в Измайлове, напомнил Валуй.
32 дома, который пойдут в реновацию, были построены в рамках программы "Жилище", а хатем адаптированы под стандарты новой программы.
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