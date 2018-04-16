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В 30 московских новостройках квартиры не могут продать больше 5 лет

16 апреля 2018 г. 606
Фото: © shutterstock.com

Масштабы как отдельных квартир, так и жилых комплексов, как правило, являются основной причиной слишком долгой реализации. Аналитики проверили, в каких ЖК Москвы квартиры продаются 5 и более лет.

На первичном рынке в старых границах Москвы представлено свыше 30 жилых комплексов, продажи в которых открыты более 5 лет назад, сообщает компания "БЕСТ-Новострой" со ссылкой на данные  IT-платформы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

48 корпусов в 31 жилом комплексе возведены в различных сегментах рынка – от комфорт-класса до элитного, однако в выборке преобладают дома бизнес-класса: в экспозиции находится 25 таких ветеранов рынка. К элитному классу относятся 13 корпусов, 3 – к премиум-сегменту, и еще 7 – жилье комфорт-класса.

Часть проектов в процессе реализации успели сменить свое название. Так,  GazoilCityполучил название "Розмарин", ЖК "Балтийский квартет" стал ЖК "Северо-Западный", ЖК "Виноградные пруды" – "Виноградным", ЖК "Утесов" стал называться "Карамышевский бриз", а ЖК "Арт-Хаус" – LoftHouse.

Столь длительные сроки экспозиции объясняются разными причинами. В элитном сегменте виной всему, как правило, большие площади квартир – до 500 квадратных метров. Дольше всех на реализации из элитных новостроек находится ЖК "Шоколад" – с 2007 года.

В случае с жилыми комплексами других сегментов продажи могут затянуться из-за масштабности проекта – чем больше объемы, тем сложнее их полностью реализовать.

Покупатели жилья не слишком охотно рассматривают ЖК, вышедшие на рынок давно. Плюс у таких проектов сильные конкуренты со стороны "новичков", недавно введенных в эксплуатацию. Но, тем не менее, даже застоявшееся в продаже жилье находит своего владельца – случается, что покупатель заинтересован в определенной локации, кроме того, на рынке отмечается дефицит больших квартир, и их можно найти в проектах, сданных -7 лет назад, отмечают аналитики.

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