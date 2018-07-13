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В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку

13 июля 2018 г. 201
Фото: © shutterstock.com

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в интервью "Российской газете" описал схему покупки квартиры у застройщика, работающего по счетам эскроу.

С 1 июля текущего года вступило в силу требование о банковском сопровождении строительства в рамках 214-ФЗ. Банки теперь будут контролировать, как застройщик распоряжается деньгами дольщиков. С 1 июля 2019 года долевое строительство полностью переходит на счета эскроу. Новая схема подразумевает, что средства граждан будут храниться в банке до завершения строительства, банк же кредитует застройщика, который получит деньги дольщика, только когда предоставит ему ключи от квартиры.

Якушев рассказал, что делать, если человек оформляет ипотеку в одном банке, а банк работает с другим.

"Вы взяли ипотеку в одном банке, затем открываете спецсчет в другом банке, в том, где обслуживается застройщик. Кладете на этот счет деньги. Перевод на эскроу-счет может быть и в безналичной форме по заявлению заемщика", - пояснил министр.

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