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В электронном аукционе недвижимости хотят участвовать 19 тысяч человек

7 марта 2018 г. 651

На этих аукционах будут представлены примерно 2 тысячи объектов недвижимости из имущественной казны Москвы, побороться за которые могут только физические лица.

Стало известно, что примерно 19 тысяч покупателей заявили о своем желании приобрести недвижимость на электронном аукционе. Эту информацию подтверждают в департаменте Москвы по конкурентной политике.

"Этот показатель свидетельствует о повышении информированности граждан в части приобретения городского имущества через интернет. Большая работа проделана по созданию понятной и прозрачной системы участия в электронном аукционе на Единой торговой площадке Москвы. Приобретение недвижимости через электронный аукцион становится органичной частью жизни современного предпринимателя и обычного гражданина", — заявил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

В настоящее время готовится серия семинаров по участию в электронных аукционах по недвижимости, которые пройдут на выставке. На этих аукционах будут представлены примерно 2 тысячи объектов недвижимости из имущественной казны Москвы, побороться за которые могут только физические лица.

Как говорят в департаменте, в списке лотов значатся 600 коммерческих объектов, право торговли в 270 киосках, а также около 50 земельных участков под инвестиционные проекты и индивидуальное жилищное строительство.

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