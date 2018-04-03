ГлавнаяЖильеВ Est-a-Tet ожидают роста цен на бизнес-класс к концу года на 8%

В Est-a-Tet ожидают роста цен на бизнес-класс к концу года на 8%

3 апреля 2018 г. 434

Росту цен будет способствовать ограниченность качественных площадок и предстоящие законодательные новеллы по регулированию строительной отрасли.

Ценовое дно в бизнес-классе на московском первичном рынке пройдено, к концу года стоимость квартир в сегменте вырастет, заявил  руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев во время пресс-конференции, посвящённой презентации ЖК "Небо" от Capital Group.

По его словам, доля бизнес-класса с учётом предстоящих законодательных новелл будет увеличиваться. Если сейчас на этот сегмент рынка приходится 43%, то к концу года его доля в общем предложении вырастет до 45%.

По данным Est-a-Tet, в прошлом году ежеквартально в сегменте заключалось порядка 2 тысяч сделок. К концу года этот показатель может вырасти до 2,2 тысяч сделок в месяц. Спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса растёт, а качественные площадки заканчиваются. Многие покупатели рассматривают приобретение жилья бизнес-класса как инвестицию, отметил Родионцев.

Средняя цена кв. м. по итогам прошлого года составила 237,6 тыс. рублей.  Этот показатель учитывает проекты, которые находятся на начальном этапе, и уже введены в эксплуатацию. По итогам 2018 года эта цифра может увеличиться до 256,6 тыс. рублей за кВ. м. Таким образом, рост может составить порядка 8%, прогнозирует эксперт.

"На 2018 прогнозы таковы, что некое дно по цене уже достигнуто. Ожидается рост. Качественная недвижимость всегда в цене, а площадок ограниченное количество ... В ближайшей перспективе мы ожидаем существенный рост, более 250 тыс. рублей за кв м", - сказал Роман Родионцев.

Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев, напротив, не видит предпосылок к росту цен в бизнес-сегменте. "Цены стабильные, такими они и останутся. Возможен рост на этапе строительства",- ответил топ-менеджер.

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