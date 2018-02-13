В этом году достоят более 300 проблемных объектов

А за последние полгода было доведено до ума порядка 120 домов.

В комитете Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявили, что до конца 2018 года будут доведены до конца более 300 проблемных объектов долевого строительства.

"Публикация Минстроем в открытом доступе «дорожных карт» стала одним из первых результатов деятельности рабочей группы. Они стали инструментом общественного контроля и очередным шагом к открытости власти в решении проблемы. Мы надеемся, что в этом году будет достроено более 300 проблемных объектов"», — сказал по данному поводу глава комитета Николай Николаев.

Так что борьба с незавершенным ведется, что называется, на полную катушку. Достаточно напомнить, что за последние полгода было достроено порядка 120 домов.