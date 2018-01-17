В феврале в Москве состоится Финансовый форум по недвижимости

21 февраля в Москве состоится Финансовый форум по недвижимости. В этом году это важнейшее для рынка мероприятие пройдет уже в 9-й раз! Как и в прошлом году, Финансовый форум организован при поддержке Москомстройинвест, также его официально поддержит Минстрой РФ.

Финансовый форум — это место встречи представителей власти, банков, девелоперских структур, инвестиционных компаний для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Программа мероприятия начинается с закрытого "Инвестиционного завтрака", где будут обсуждаться вопросы, волнующие рынок недвижимости уже несколько месяцев: готовы ли банки к проектному финансированию? Как будет происходить "сращение" девелоперского и банковского бизнеса? Как вообще будет формироваться рынок в новой его конфигурации?

В рамках правительственной сессии будут рассмотрены законодательные изменения, перспективы отмены долевого строительства, привлечение инвесторов в крупные проекты и работа с инвесторами в регионах России.

На сессии, посвященной жилому строительству, главной темой будет "Финансовая модель девелоперского проекта жилья" с акцентом на специфике снижения затрат (от земельного участка до системы продаж).

В рамках сессии по коммерческой недвижимости будет обсуждаться вопрос восстановления рынка и инвестиционного доверия к коммерческой недвижимости.

Разумеется, самое важное в дискуссии — это мнение профессионалов.

Формат мероприятия — дискуссия, каждый участник сможет высказать свое экспертное мнение, а задавать тон дискуссии будут: Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Константин Тимофеев, председатель Москомстройинвест, Любовь Цветкова, председатель правления, Ассоциация инвесторов Москвы, представители компаний INGRAD, АИЖК, Главстрой Девелопмент, Сбербанк, ВТБ, Сити XXI век и другие.

При регистрации и оплате до 26 января 2018 года действуют специальные условия участия: 12500 руб.

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