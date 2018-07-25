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В ФЗ-215 могут внести изменения

25 июля 2018 г. 1173

Возможно, будут обнаружены пробелы, которые надо будет доурегулировать в осеннюю сессию приказами Минстроя или постановлением правительства России.

В ближайшем будущем в ФЗ-215, который касается долевого строительства жилья, могут внести дополнительные корректировки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

"Возможно, мы обнаружим пробелы, которые надо будет доурегулировать в осеннюю сессию приказами Минстроя или постановлением правительства России", — заявил Якушев на всероссийском совещании "Новеллы законодательства о долевом строительстве".

Также было сказано о необходимости создания площадок для обсуждения вступивших в силу поправок. По мнению Якушева, они должны работать в постоянном режиме с участием представителей профильных контролирующих ведомств, строительного бизнеса и обязательно банковской сферы.

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