В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка начисления налога на имущество

Уже в этом году вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога по кадастровой стоимости, но не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Сегодня в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект. Если он обретет вид закона, то изменится порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Законопроектом корректируется механизм исчисления налога по кадастровой стоимости (налог на имущество, земельный налог). В настоящее время при исчислении налога действует повышающий коэффициент, величина которого в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20%. В совокупности с высокой кадастровой стоимостью это привело к сильному увеличению размера налога на имущество граждан. В этой связи законопроектом предусматривается постепенный отказ от применения указанного выше коэффициента. Начиная с четвертого года исчисления налога по кадастровой стоимости этот коэффициент перестает применяться", — заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также надо отметить, что уже в этом году вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога по кадастровой стоимости, но не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Применяться этот коэффициент будет в тех регионах, где исчисление налога осуществляется с коэффициентом от 0,6.