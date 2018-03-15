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В Лондоне продают дом художника Констебля

15 марта 2018 г. 340
Фото: © shutterstock.com

Дом художника-пейзажиста  XIX века Констебля выставлен в Лондоне на продажу за 4 миллиона фунтов стерлингов (5,6 миллиона долларов), говорится в сообщении компании  Savills, которая занимается реализацией дома.

Речь идет о таунхаусе  Well Walk в лондонском районе Хэмпстед. Дом в георгианском стиле является памятником истории и архитектуры. В 1923 году на здании  разместили мемориальную доску.

В пятиэтажном доме есть три гостиные, кухня, три ванные комнаты, кабинет, кладовая, рядом разбит сад.

Таунхаус был спроектирован и построен в начале XIX века, на постоянное жительство в этот дом Констебл переехал в 1827 году.

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