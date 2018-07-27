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В Минстрое напомнили о рисках при покупке неготового жилья

27 июля 2018 г. 443
Фото: © shutterstock.com

Покупая квартиру по договору долевого участия в строящемся доме, человек всегда идет на риски, напомнил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он подчеркнул, что гражданин при этой схеме является инвестором и вкладывает деньги в строительство. Риска нет тогда, когда покупается уже готовое жилье.

Строящееся жилье дешевле готового, но люди при этом должны понимать, что рискуют, отметил Стасишин.

По данным ведомства, на 1 апреля в 69 субъектах РФ насчитывалось почти 34 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценкам Генпрокуратуры, в нашей стране насчитывается до 40 тысяч обманутых дольщиков.

В пятницу состоялось совещание Минстроя с представителями застройщиков и банков. Обсуждалось долевое строительство.

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