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В московских новостройках преобладают недорогие квартиры

2 апреля 2018 г. 141
Фото: © shutterstock.com

По итогам 2017 года количество квартир массовых сегментов – комфорт и стандарт – в столичных новостройках выросло на 17,6%. Всего в прошлом году продавалось свыше 21 тысяч недорогих квартир, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой".

Больше всего выросло количество квартир стандарт-класса – с 1 753 в конце 2016 года до 3 192 в конце 2017-го.  Однако преобладает все равно комфорт-класс: по состоянию на конец 2017 года на первичном рынке Москвы продавалось свыше 18 тысяч квартир этого сегмента.

Для сравнения, в бизнес- и премиум-классе продается 16 483 квартиры, а в элитном – 943 лота во всей Москве.

Таким образом, доля квартир массового сегмента составляет 55% от всего предложения на рынке новостроек столицы.

Однако по объему предложения, выраженному в квадратных метрах, лидирует бизнес- и премиум-класс, однако достигается это за счет площадей квартир – в более дорогих сегментах жилье гораздо просторнее: если средняя площадь квартир массового сегмента составлет 58,2 квадратного метра, до в бизнес- и премиум-классе – 80,5 квадрата.

Тенденция к росту объема массового предложения сохранится, прогнозируют эксперты.

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