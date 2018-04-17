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В Московской области поменялся куратор строительного комплекса

17 апреля 2018 г. 262

Новым руководителем подмосковного Минстройкомплекса назначен Руслан Тагиев.

Руслан Тагиев назначен новым руководителем строительного комплекса Московской области. Об этом назначении сегодня на заседании правительства региона объявил губернатор области Андрей Воробьев.

"Как известно, ранее Максим Фомин совмещал должности зампреда и министра строительства. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра, это Тагиев Руслан", - заявил он.

Отметим, Руслан Тагиев до этого занимал кресло  главы регионального Госстройнадзора.

Андрей Воробьев также перечислил основные задачи, которые предстоит решить обновленному руководству областного строительного комплекса. В числе приоритетов - строительство многоквартирных домов и решение проблемы обманутых дольщиков.

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