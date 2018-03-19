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В Москве изменили правила оформления перепланировки квартир

19 марта 2018 г. 266
Фото: © shutterstock.com

Норма коснется даже случаев, когда проведенные работы узакониваются задним числом.

В Москве изменились правила оформления перепланировки квартир – теперь это можно сделать полностью в электронном виде, пишет "Российская газета" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Интерфейс по согласованию перепланировок доступен на портале mos.ru – там можно написать заявление и прикрепить все необходимые документы.

Жителям новостроек больше не потребуется справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Продлить разрешение теперь можно только один раз, но сразу на полгода – раньше же этот срок составлял месяц, но мог продлеваться множество раз.

Узаконить работы не получится, если самовольная перепланировка затронула внешний вид дом. За согласование перепланировки задним числом придется заплатить штраф – 2-2,5 тысячи рублей для физических лиц и 300-350 тысяч для юридических.

Кроме того, Мосжилинспекция теперь будет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата общедомового пространства.

Также утвержден новый порядок устройства антресолей – она теперь может быть только одна и не занимать более 40% площади помещения.

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