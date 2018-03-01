В Москве массово скупают квартиры с отделкой

Спрос на квартиры с отделкой в столице за три года вырос в восемь раз. Покупатели расценивают такую опцию как возможность для экономии: отделку можно включить в ипотечный кредит и платить за ремонт по ставкам ниже потребительского займа.

В последнее время покупатели стали проявлять повышенный интерес к квартирам с отделкой: только за четыре года спрос на них в старых границах Москвы вырос с 6% до 26%, а в Новой Москве с 5% до 46%, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

Под "отделкой" понимается полный ремонт квартиры, в которую остается только завезти мебель и технику. Расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра.

По данным ЦИАН, в абсолютных значениях число проданных квартир с отделкой в Москве выросло в 8 раз: с 2,4 тыс. сделок в 2015 году до 19 тыс. в прошлом году.

Причем, увеличивается не только доля квартир с отделкой в объеме продаж, но растут темпы продаж, опережая по интенсивности продажи квартир без отделки. Попросту говоря, квартиры с отделкой продаются быстрее, чем квартиры с бетонными стенами и полами.

"Усредненные темпы продаж квартир с ремонтом в 1,26 раза выше темпов продаж лотов без него. В среднем застройщики в 2017 году продавали в месяц около 12,5 квартир с отделкой и 9,9 квартир без отделки (в расчете на один корпус)", - говорится в исследовании.

Популярность квартир с отделкой аналитики ЦИАН связывают со снижением платежеспособности населения. По их оценкам, ремонт от застройщика обходится на 15-40% дешевле. Срабатывает эффект масштаба – стоимость стройматериалов и оплата строительных работ за счет больших объемов застройщику обходится дешевле

Кроме этого, отделку можно включить в сумму кредита. Учитывая, что в последнее время ипотечные ставки идут на снижение, это тоже дает экономию. Еще один аргумент - это экономия времени на ремонт.

"Для одних покупка квартиры с отделкой – это возможность побыстрее въехать в новое жилье, для других – возможность сэкономить. Застройщик может покупать строительные материалы по оптовым ценам, следовательно, отделочные работы обходятся также дешевле", - говорит генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.

При отсутствии средств покупателям не нужно на ремонт отдельно брать потребительский кредит, ставки по которому обычно выше, и обслуживать сразу два займа, отмечает эксперт.

Что касается стоимости отделки, то она зависит от класса жилья. Например, по данным "МИЭЛЬ-Новостройки", в массовом сегменте средняя стоимость отделки составляет 10-12 тыс. руб. за кв. м. В проектах комфорт-класса, где в отделке используются импортные отделочные материалы, стоимость увеличивается до 14-16 тыс. руб. за кв. м. В бизнес-классе отделка начинается от 25-30 тыс. руб. за "квадрат".

Например, за стандартную квартиру в 50 кв. м. с отделкой, где использовались зарубежные материалы, придется переплатить 700 тыс. рублей (из расчета 14 тыс. рублей за "квадрат").

При этом четко обозначить экономию от покупки квартиры с отделкой сложно, ведь это зависит от многих параметров, например, планируете ли вы делать ремонт своими руками или наминать бригаду, какого качества материалы планируете использовать, говорит директор "МИЭЛЬ-Новостройки".

Для самих застройщиков наличие лотов с отделкой является конкурентным преимуществом и позволяет расширить аудиторию покупателей. Поэтому сами девелоперы также активно выводят на рынок квартиры с отделкой. Так, например, предложение таких квартир за последние четыре года в старых границах Москвы выросло в четыре раза - с 8 до 33%, на новых территориях - с 31 до 42%.

"В 2017 году доля готовых квартир достигла почти 20%, в то время ка в 2014 составляла всего 9,8%. Больше всего таких квартир в 2017 году предлагалось в комфорт-классе 59,3% от всего предложения с отделкой, еще 13,8% в эконом-классе", - отмечает Наталья Шаталина.

Стоит отметить, что если в массовом сегменте предлагаются квартиры с чистовой отделкой, то в бизнес-классе зачастую речь идет о предчистовой отделке или же отделке white box. То есть вариантах, которые оставляют маневр для индивидуальных дизайнерских решений покупателя, добавляет она.

По ее мнению, вряд ли в ближайшем будущем застройщики начнут предлагать квартиры только с отделкой. На рынке всегда найдутся покупатели, которые захотят приобрести жилье именно без отделки.