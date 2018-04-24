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В Москве пока нет полноценных "умных" домов

24 апреля 2018 г. 353
Фото: © shutterstock.com

В Москве пока нет полноценных "умных" домов, заявил руководитель направления "Информационные технологии в ЖКХ" департамента информационных технологий столицы Илья Демин.

По его словам, сейчас в столице создается объединенная инфраструктура, "и она очень долго создается, так как делается на вторичном рынке". Примерно в 50% домов уже действует удаленная система показания работоспособности.  

"Мы говорим о тех домах, где приборы учета принадлежат государственным учреждениям. Это порядка 85% домов", — цитирует Демина РИА Новости.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что более 70% индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в России смогут передавать информацию в режиме онлайн к 2024 году. К этому же времени, по его словам, не менее 50 миллионов человек будут проживать в "умных" городах, в которых будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами.

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