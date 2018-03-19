В Москве предложили заранее банкротить застройщиков, чтобы избежать новых долгостроев

По статистике, сейчас на передачу проблемного ЖК новому инвестору для достройки уходит около двух лет. Москомстройинвест предлагает дать ему право подавать иски о банкротстве девелоперов, чтобы заранее предотвращать появление долгостроев.

Москомстройинвест, курирующий работу застройщиков с деньгами дольщиков, предложил наделить его правом обращаться в суд для признания проблемных застройщиков банкротами. Ведомство предлагает дать аналогичные права и другим строительным регуляторам в регионах.

Цель инициативы – добиться снижения сроков передачи проблемных объектов, возводимых на средства дольщиков, новым застройщикам. По закону проблемный ЖК можно передать новому инвестору для достройки только через банкротство изначального застройщика. Этот процесс может длиться несколько от нескольких месяцев до нескольких лет.

"За это время стоимость строительства проблемного объекта только увеличивается, поскольку до его передачи новому инвестору строительные работы не ведутся", - констатируют представители ведомства.

Свои аргументы и предложение Москомстройинвест уже передал в Минстрой и Экспертный совет по строительств при профильном Комитете Государственной Думы. В парламенте идею пока не поддержали - в принятой в первом чтении редакции законопроекта об изменениях 214-ФЗ инициатива ведомства не учтена.

Сейчас согласно "Закону о несостоятельности" (ФЗ №127), который регулирует порядок банкротства организаций, правом подачи заявления о банкротстве обладают кредиторы компании, ее сотрудники, которым она задержала выплату зарплаты и сам организация.

Иски о банкротстве коммерческой компании могут подавать и некоторые государственные органы, в частности у Федеральная налоговая служба (ФНС) и ее территориальные подразделения. Такое право есть и у недавно учрежденного Фонда защиты прав дольщиков. Однако использование этого права ограничено – он может задействовать его только для тех объектов, застройщики которых вносят отчисления в фонд.

"Налоговые органы при инициации банкротства часто предпочитают переходить к конкурсному производству через ликвидацию. Это позволяет в ускоренном режиме проводить распродажу имущества должника и удовлетворять в законном порядке требования кредиторов. Вероятно, Москомстройинвест хочет иметь возможность работать по такой же схеме чтобы заранее предотвращать появление новых долгостроев", - считает независимый юрист Максим Дивеев.

По его словам, такая инициатива может быть обоснована, но если она будет утверждена, то ведомство получит еще один сильный рычаг воздействия на строителей. Эксперт допускает, что хотя законодатели пока не поддержали предложение Москомстройинвест, возможно он доработает свою инициативу и представит ее парламенту перед новым чтением.

Представители строительной отрасли наоборот смотрят на инициативу регулятора с настороженностью. Информация о подаче Москомстройинвестом иска о банкротстве к любой компании станет значительным ударом по ее репутации. Никто из ее партнеров и клиентов не будет разбираться в юридических тонкостях процесса и уж тем более дожидаться решения суда, предупреждает финансовый директор ГК "А101" Дмитрий Трубников.

"Для отрасли будет полезным, если Москомстройинвест, учитывая его ресурсы и компетенции, оперативно будет принимать превентивные меры к застройщику с первыми признаками "болезни". Благодаря различным механизмам финансового оздоровления, как например, введение внешнего управления, можно решить большинство даже серьезных проблем, чтобы не допустить банкротства как "клинической смерти" компании", - отмечает топ-менеджер.

Отметим, по данным Москомстройинвеста за III квартал 2017 г. (итоги за весь год пока официально не опубликованы) нарушения нормативов финансовой устойчивости зафиксированы у 14 застройщиков. Еще 17 из 256 столичных девелоперов, привлекающих средства населения в строительство недвижимости, не представители отчетность в установленный срок.

Всего в столице сейчас зарегистрировано 34 проблемных объекта – это лишь 2,5% от общего объема объектов, реализуемых в Москве. Этот процент является наиболее низким по сравнению с другими регионами, где есть пострадавшие граждане, подчеркивают в Москомстройинвесте.

Большая часть из них долгостроев досталась Москве с присоединением новых территорий, а ряд – старые объекты, сооружение которых начато еще до 2010 года. По 24 из них ситуация уже находится под контролем города и идет разработка дорожных карт по решению каждой из проблемных ситуаций. Трудности дольщиков оставшихся 10 объектов город планирует решить с помощью компенсационных мер.