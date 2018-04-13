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В Москве растет спрос на апартаменты

13 апреля 2018 г. 454
Фото: © shutterstock.com

За первый квартал 2018 года на рынок апартаментов вышло сразу 8 новых проектов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рынок пополнился лишь тремя новинками, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой".

При этом востребованность апартаментов растет активными темпами. Популярность этого формата жилья, по мнению экспертов, обусловлена доступными ценами – от 2 миллионов рублей и, как правило, удачным расположением в обжитых районах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Популярностью пользуются в основном небольшие лоты – студии, однокомнатные квартиры или же квартиры с одной спальней. 

Больше всего на рынке представлено апартаментов бизнес-класса – в настоящее время в продаже находится больше 5 тысяч лотов. Наименьший объем - в классе премиум, на экспозиции находится 507 лотов.  

Средняя стоимость квадратного метра апартаментов по итогам первого квартала составила около 235 тысяч рублей.

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