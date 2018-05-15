В Москве рухнули цены на апартаменты

За год стоимость апартаментов комфорт-класса в столице упала на 15,6%. Виновники такой динамики – сами строители, которые активно выводят на рынок новые проекты, стремясь заработать на массовом спросе на недорогое жилье.

Цены на столичные апартаменты комфорт-класса за последний год упали на 15,6%. Сейчас стоимость "квадрата" такого типа жилья составляет 155,4 тыс. рублей против 184,1 тыс. рублей годом ранее, подсчитали эксперт отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet.

Для сравнения, сейчас средняя цена квадратного метра апартаментов вдвое выше – 365,8 тыс. рублей. За год она снизилась на 2,8%. Столь большая разница между стоимостью предложения в конкретном сегменте рынка и средней ценой объясняется тем, что на рынке экспонируется большое количество проектов апартаментов, относящихся к элитному и бизнес-сегментам.

Впрочем, в этих секторах цены на апартаменты также продемонстрировали отрицательную динамику. Например, стоимость квадратного метра элитных апартаментов упала на 14% с 1,224 млн до 997 тыс. рублей.

Апартаменты бизнес-класса также подешевели, но не столь сильно – всего на 0,6%. В первом квартале "квадрат" такого жилья в среднем продавался на рынке по 269,8 тыс. рублей.

Снижение цен на апартаменты связано с изменением структуры предложения – в I квартале 2018 года в данном сегменте в реализацию выходили новые жилые комплексы и новые корпуса, а цены на начальных этапах строительства традиционно ниже, объясняет руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Падение цен на апартаменты зафиксировали и строители. Снижение цены наблюдается практически во всех представленных классах – от стандарта до бизнеса, соглашаются в девелоперской группе "Сити-XXI век".

"Но обусловлено это не падением спроса, а ростом предложения и появлением на столичном рынке проектов на более ранних стадиях с более низкими ценами соответственно. Единственное исключение – категория "стандарт", – в которой одновременно резко упали и предложение и цены. Но связано это опять-таки не с падением спроса, а с "дотягиванием" застройщиками большинства проектов этого класса до категории "комфорт" с удержанием цен соответственно", - уточняет директор по продукту "Сити-XXI век" Мария Могилевцева-Головина.

В любом случае, покупатели уже отреагировали на падение цен ростом интереса к такому типу жилья. В первом квартале продажи апартаментов в Москве выросли в 1,7 раза. Для сравнения, продажи квартир за это время также увеличились, но не столь значительно – на 68%

"Апартаменты относятся к нежилому фонду, что отсекает тех покупателей, которым вопрос статуса и "прописки" принципиален. По этой причине спрос в данном сегменте регулируется ценовым фактором, и апартаменты представлены по более интересной цене, чем квартиры – вплоть на 15-20% ниже относительно сопоставимых вариантов в жилом фонде", - поясняет директор по продажам компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева.

По прогнозам Романа Родионцева из Est-a-Tet, пока предпосылок для восстановления ценников нет. "С одной стороны, сохраняется большой объем предложения в реализации, с другой - растет конкуренция со стороны классического жилья, ведь в формате квартир продолжают выходить новые проекты с привлекательными бюджетами. К тому же юридический статус апартаментов пока так и не был закреплен законодательно. В случае если законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью, будет принят, спрос на данный формат повысится, что отразится на ценовых показателях", - предупреждает он.

Напомним, идея изменения правового статуса апартаментов обсуждается в правительстве уже достаточно давно. Еще прошлой осенью Минстрой разработал законопроект, позволяющий приравнять апартаменты к жилым помещениям. Тем не менее, за прошедшие полгода эта инициатива так и не получила подвижек.