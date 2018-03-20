В Москве сократилось количество доступных новостроек

Объем предложения новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы снизился максимально за 3 года, подсчитали аналитики компании "Миэль".

Причины – в ограниченном количестве новых объектов и высоком спросе на квартиры этого сегмента. По итогам февраля доля комфорт-класса снизилась сразу на 2,3% - до 38% от всего объема предложения.

Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение квартир комфорт-класса, однако к середине года ситуация может измениться.

В начале марта на первичном рынке в старых границах Москвы продается 18 921 лот в 93 проектах (259 корпусов). Большая часть комфорт-класса сосредоточена на юго-востоке – 17,2% в общей структуре предложения.

Средняя площадь квартир указанного сегмента составляет 57,7 квадратного метра, средней бюджет покупки – 4,2 миллиона рублей.

Самый недорогой лот – студия площадью 26,2 квадратного метра в апарт-комплексе Nord на северо-востоке столицы, ее стоимость составляет 2,1 миллиона рублей.