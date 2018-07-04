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В Москве строится 12,6 миллиона квадратных метров жилья и апартаментов

4 июля 2018 г. 267
фото: Eseniy/shutterstock.com

Только за последние два месяца застройщики получили разрешений на шесть миллионов квадратных метров. Такая активность девелоперов объясняется ужесточением законодательства о долевом строительстве.

В настоящее время в Москве в стадии строительства находится свыше 12 миллионов квадратных метров жилья и апартаментов, сообщил в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"На сегодня в Москве в стадии строительства находятся 12,6 миллионов квадратных метров жилья и апартаментов. Из них порядка 2,6 миллионов квадратных метров приходится на апартаменты",  -  сказал Константин Тимофеев.

Глава Москомстройинвеста отметил, что апартаменты не защищены законом о долевом строительстве, в том числе новыми поправками. И закон о статусе апартаментов, который сейчас обсуждается, тоже не предусматривает такой возможности.

Он отметил, что в последнее время на фоне ужесточения законодательства о долевом строительстве застройщики активно выводят на рынок новые проекты.

За последние два месяца было выдано разрешений на шесть миллионов квадратных метров жилья, из них зарегистрировано ДДУ не более 30%. По итогам года разрешений может быть выдано на 12 миллионов квадратных метров, с учетом этих шести миллионов. Этого задела хватит на ближайшие четыре года. В том числе, он поможет сдержать рост цен.

 

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