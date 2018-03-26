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В Москве строится меньше всего жилья в расчете на одного жителя

26 марта 2018 г. 220
Фото: © shutterstock.com

Меньше всего жилья в расчете на одного жителя среди российских городов-миллионников строится в Москве, выяснили аналитики ЦИАН.

В Москве показатель составляет 0,27 квадратного метра, в то время как средний показатель – чуть менее 0,8 квадрата.

При этом в столице ввод жилья в абсолютном выражении за последние 7 лет вырос почти вдвое – за счет активной застройки Новой Москвы и освоения промзон, отмечается в сообщении компании.

На первом месте рейтинга – Ростов-на-Дону с показателем 1,42 квадратного метра жилья на одного жителя. Второе место у Воронежа – 1,18 квадратного метра, на третьем – Новосибирск и 1,04 квадрата.

За первые два месяца 2018 года, по данным Росстата, в нашей стране построено 10,2 миллиона квадратных метров жилья, это на 24,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Минстрой прогнозирует рост жилищного строительства в этом году на фоне становящейся все более доступной ипотеки.

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