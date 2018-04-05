В Москве вырос спрос на аренду дорогого жилья

С начала года спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 11%, говорится в сообщении компании Savills.
Средние ставки высокобюджетной аренды в столице составляют в настоящее время 315,5 тысячи рублей – это на 3% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Средний бюджет спроса – 230 тысяч рублей за объект в месяц.
Писк спроса на аренду дорогого жилья пришелся на март, эксперты отмечают максимальное количество обращений от потенциальных арендаторов за последние 3 года.
Самая популярная площадь арендуемого жилья – 150 квадратных метров. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Больше всего элитных квартир сдается в районах Арбат, Кропоткинская и Тверская-Кремль.
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