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В Москве вырос спрос на аренду квартир

12 февраля 2018 г. 1539
Фото: © shutterstock.com

В январе 2018 года спрос на аренду квартир в Москвы вырос на 36% по сравнению с декабрем 2017-го, говорится в исследовании компании "Миэль".

Растет и предложение – за первый месяц текущего года оно выросло на 21%. Спрос превышает предложение в 1,9 раза, отмечается в сообщении.

Максимальный объем предложения в январе пришелся на двухкомнатные квартиры – 40,25%. При этом самым большим спросом традиционно пользовались однокомнатные – 46,29%.

Самым популярным ценовым сегментом в структуре и спроса, и предложения стал диапазон от 25 до 40 тысяч рублей. На его долю пришлось 40,7% предложения и 38,5% спроса.

Подавляющее большинство сдающихся квартир относились к эконом-классу – 72% всего объема. 28% пришлось на бизнес-класс и элитное жилье.

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